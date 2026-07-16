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"Нам потрібно змінити головнокомандувача": Федоров зробив неочікувану заяву

Анна Косик
16 липня 2026, 12:37оновлено 16 липня, 13:44
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Колишній міністр прокоментував свою відставку.
Федоров
Федоров повідомив про свої плани на майбутнє / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital

Головне:

  • Колишній міністр пропонував кардинальні зміни у командуванні
  • Сирський нібито блокував ініціативи Федорова і його команди
  • Рішення щодо нового міністра оборони ще не прийняте

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров сьогодні, 16 липня, дає брифінг перед відставкою з уряду. Він презентує результати своєї роботи на посаді.

Під час трансляції Суспільного він заявив, що всі заслуги, які у нього є за час керівництва в МО, не були б можливими без роботи у команді з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Я був останньою і, мабуть, єдиною людиною в оточенні президента, яка його цінувала і не підводила, і не будувала схем, дякую всім хто мене підтримує", - наголосив він.

Також Федоров заявив про "ізоляцію та токсикацію тих, хто розвивається" в армії. Тому він запропонував кардинальні кадрові рішення - зміну і головкома та начальника Генштабу.

"В нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо перемогти ворога асиметрично, з мінімальними втратами, де сильні лідери і командири будуть розвиватися, а їх не будуть придушувати. Сучасна організація, побудована на технологіях, потребує лідерства в управлінні", - додав він.

Чому в міністра виникли непорозуміння з Сирським

За словами Федорова, усі ініціативи, які пропонувала колишня команда Міноборони, блокувалися головнокомандувачем. Він нібито не був готовий особисто в очі, відкрито говорити про проблеми.

"Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію", - сказав колишній міністр.

Яку посаду запропонували Федорову

Колишній міністр оборони зазначив, що під час розмови з президентом вчора, 15 липня, Зеленський запропонував йому залишитися в команді і стати радником. Однак Федоров відмовився від цієї посади.

Водночас на питання від журналістів щодо того, чи готовий Федоров залишитися на посаді Міністра оборони, якщо його подадуть як кандидата, він не дав чіткої відповіді. Лише зазначив, що сьогодні мав розмову з президентом і очікується ще одна зустріч.

"Президент ще не обрав сторону Сирського. Я впевнений, що президент чує український народ, ситуація буде виправлена", - додав він згодом під час брифінгу.

Чому Міноборони не може вирішити питання мобілізації

Відповідаючи на питання про реформу ТЦК, Федоров заявив, що центри комплектування підпорядковуються Сухопутним військам, які, в свою чергу, підпорядковуються головнокомандуючому.

"Ми не можемо вирішити питання мобілізації без нового суспільного договору. Чому в Третього корпусу вийшло? Є доктрина, вертикаль, усі розбираються в будь-якому питанні. Чи "Хартія", наприклад, у них черга з мінімум 2 тисяч іноземців, які хочуть приїхати.В армії є велика кількість людей, які можуть робити більше, якщо дати їм свободу. Усі ці фейки, що Сирський може тримати фронт, бо він авторитарний… Українці зупинили фронт. Вони самі йдуть, беруть на себе ризик, а не тому, що вони бояться йти в СЗЧ. Їм потрібна повага, терміни служби, можливість переведення, соціальна підтримка", – підкреслив він.

Які результати були в МО під час керівництва Федорова

Колишній міністр розповів, що міноборони посилило фінансування найрезультативніших бойових підрозділів. Вони почали отримувати мільярдні суми на розвиток спроможностей і знищення російських військ завдяки розвитку ринку дронів.

Також приватним компаніям дозволили інтегруватися в систему протиповітряної оборони, випробовувати свої розробки безпосередньо під час атак. Сьогодні перехоплювачі збивають 70, 80, 90% дронів.

Після запровадження системи "білих списків" російським військам відключили доступ до Starlink. Унаслідок цього дрони з російськими терміналами втратили супутниковий зв’язок.

'Нам потрібно змінити головнокомандувача': Федоров зробив неочікувану заяву
Starlink / Інфографіка: Главред

Крім цього Федоров згадав створення системи малого ППО. Її метою мало стати перехоплення щонайменше 95% російських ударних дронів і крилатих ракет завдяки новим технологіям та зміні організації протиповітряної оборони.

Водночас він зазначив, що перехід ЗСУ на корпусну систему досі не завершений. В Україні вже є успішні корпуси, які утримують позиції або просуваються вперед. Але в інших корпусах постійно змінюються командувачі, а структура та кількість підпорядкованих бригад залишаються незрозумілими.

Як Федоров відреагував на ранкові протести

Наприкінці брифінгу колишній міністр оборони подякував людям, які вийшли на мирні акції в різних містах України. При цьому він наголосив, що поки триває повномасштабна війна, потрібно дбати про безпеку.

"Я люблю український народ, бо він вміє, відчуває і знає. Нам потрібно не розхитати країну. Потрібно зробити так, щоб прийняли правильні управлінські рішення. Будьте обережні, бо Росія зробить все, щоб використати будь-яку слабкість в нашій країні для себе", - підсумував Федоров.

Відставка Михайла Федорова - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після звільнення він оприлюднив розгорнутий підсумок роботи команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також визнавши напрями, де реформи ще не завершені.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром". Таку можливість наразі, за даними джерел, обговорюють в українській владі.

Вже 16 липня вранці в Україні розпочалися акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Люди вийшли на вулиці з мирними протестами у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року до липня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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