У Кремлі цинічно відреагували на відставку Федорова - офіційна заява

Речник диктатора Путіна заявив, що Москві важливо не кадрові зміни в Києві, а готовність ухвалити рішення про завершення війни.

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Як в Кремлі відреагували на відставку Федорова / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Пєсков прокоментував відставку міністра оборони України

У Кремлі заявили, що персоналії ролі не відіграють

У Кремлі заявили, що уважно стежать за кадровими змінами в українській владі, однак не вважають зміну міністра оборони визначальним чинником для подальшого розвитку подій. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков під час спілкування з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Коментуючи відставку міністра оборони України Михайла Федорова, представник Кремля окреслив підхід Москви до кадрових змін у Києві. За його словами, російська сторона приділяє увагу всім подіям, пов'язаним з Україною, проте персоналії на чолі оборонного відомства не мають для неї вирішального значення.

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"Ви знаєте, ми, звичайно, відстежуємо всі новини, пов’язані з київським режимом, особливо в умовах триваючої (так званої, - ред.) "СВО". Але, загалом, не має жодного значення, хто є міністром оборони", - сказав Пєсков.

Окремо речник російського президента зосередився на тому, що Кремль називає ключовою умовою для подальших подій. Він пов'язав її не зі зміною посадовців, а з рішеннями, які, на думку Москви, має ухвалити українська влада.

"Для Москви головне - щоб у Києві був хтось, хто візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідальне рішення, яке дозволить досягти мирного врегулювання або завершити "спеціальну військову операцію". У Києві добре відомо, які рішення необхідно ухвалити. Ось для нас важливо, щоб там з’явилися такі люди", - наголосив Пєсков.

Відставка Федорова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. Ексміністр оприлюднив у Facebook підсумки роботи і перерахував зміни в закупівлях та постачанні дронів.

Володимир Зеленський уперше відреагував на протести і кадрові рішення, заявивши про право громадян на мирні акції. Під час пресконференції він пояснив чому втрутився в конфлікт між головнокомандувачем ЗСУ Сирським та Федоровим і зазначив, що остаточні рішення щодо кадрових процесів ще не завершені.

Згодом Олександр Сирський уперше публічно відреагував на звинувачення Федорова, подякував йому за роботу і закликав зосередитися на війні та стратегії. У пості він заявив про зосередження на війні і висловив сподівання на подальшу співпрацю. Сирський також нагадав про Київську оборонну операцію 2022 року, яка, за його словами, дозволила відстояти столицю і забезпечити можливість проводити брифінги в Києві.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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