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Рада призначила нового прем'єр-міністра України – хто він

Віталій Кірсанов
16 липня 2026, 12:12
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"За" проголосувало 289 народних депутатів.
ВЕРВ проголосувала за кандидатуру Корецького на посаду прем'єра
ВРУ проголосувала за кандидатуру Корецького на посаду прем'єра / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Кар’єра Корецького в бізнесі
  • Досягнення та робота в державному секторі

Верховна Рада України проголосувала за кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра країни. "За" проголосували 289 народних депутатів, проти – 1. Про це повідомляє телеканал "Рада".

"Главред" розповідає про біографію та кар’єру Сергія Корецького.

відео дня

Сергій Корецький - український топ-менеджер і керівник, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Відомий як екс-керівник мережі АЗС WOG та людина, яка вивела державну компанію "Укрнафта" з багаторічних збитків у статус одного з найприбутковіших підприємств країни.

Корецький народився 14 березня 1978 року в місті Луцьк Волинської області.

Має кілька вищих освіт: закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальностями "Автомобілі та автомобільне господарство" та "Економіка підприємства".

Отримав диплом за спеціальністю "Видобуток нафти та газу" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу.

У 2019 році завершив програму Executive MBA у Київсько-Могилянській бізнес-школі.

Кар’єра в бізнесі

Група "Континуум" (1997–2018). Почав кар’єру наприкінці 1990-х років у аналітичному підрозділі. Збудував масштабну кар’єру, пройшовши шлях від рядового співробітника до генерального директора керуючої компанії групи.

WOG (2013–2018). Очолюваводну з найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, сприяючи її активному розвитку та модернізації.

Idealist Coffee (2018–2021). Заснував власний кавовий бренд та мережу кав’ярень Idealist.

Centurion Group SA (2019–2022). Був співзасновником і головою правління швейцарської енерготрейдингової компанії.

Досягнення та робота в державному секторі

Антикризове управління "Укрнафтою". Восени 2022 року, після переходу компанії під контроль держави, очолив "Укрнафту" та "Укртатнафту". За короткий термін він провів масштабну оптимізацію, скоротив кількість посередників, викорінив корупційні схеми та зробив підприємства надприбутковими.

Керівництво НАК "Нафтогаз України". У 2025 році виграв відкритий міжнародний конкурс і очолив найбільшу державну енергетичну компанію.

Особисте життя

Сергій Корецький одружений з Іриною Корецькою та має дорослу доньку Уляну Климюк. Сім’я бере активну участь у бізнесі: дружина керує мережею кав’ярень Idealist Coffee та компанією "Фортекс Енерджі", а донька є бенефіціаром низки підприємств. Подробиці свого приватного життя керівник "Нафтогазу" публічно не афішує.

Перестановки в уряді - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 12 липня президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді. Окремо Зеленський анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром". Таку можливість зараз обговорюють у владних колах України, повідомляють джерела 24 Каналу серед народних депутатів.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо міністрів ще не ухвалено. За його словами, він ще не вирішив долю Федорова і проведе переговори з військовим керівництвом.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко подала у відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви про відставку до Ради. Згодом, вже 14 липня, Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Юлією Свириденко.

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