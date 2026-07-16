Лідера гурту O.Torvald звільнили з військової служби: співак назвав причину

Коротко:
- Женя Галич має статус ветерана
- Артист зосереджений на сольній кар’єрі
Український музикант, фронтмен рок-гурту O.Torvald Женя Галич вперше розповів про причини свого звільнення з лав Збройних сил України. За словами артиста, рішення було ухвалено після тривалого лікування та медичних обстежень.
У коментарі для проєкту "Наодинці з гламуром" Галич повідомив, що зараз має статус ветерана і продовжує активно допомагати військовослужбовцям уже в цивільному житті.
"Я зараз уже маю статус ветерана і багато працюю разом зі своїми побратимами зі 135-го батальйону територіальної оборони… Ми займаємося справами ветеранів, військовослужбовців та їхніх сімей, які потребують допомоги зараз тут, у цивільному житті. Тримаємося разом тут тепер", - розповів він.
Відповідаючи на запитання про завершення служби, Галич пояснив, що був звільнений за станом здоров’я. За його словами, після останніх бойових виїздів він більше не міг виконувати завдання в зоні активних бойових дій.
Артист зазначив, що майже чотири місяці провів у госпіталі, а потім ще близько дев’яти місяців проходив обстеження та медичні комісії. За підсумками цього процесу було ухвалено рішення про його списання з військової служби.
Говорячи про творчі плани, лідер O.Torvald повідомив, що зараз зосереджений не тільки на роботі з гуртом, а й на сольній кар’єрі. Уже в серпні музикант планує випустити новий сольний альбом, а також продовжує активно виступати перед глядачами.
"Я більше займаюся сольним проєктом, багато виступаю як сольний артист, і в серпні вийде мій сольний альбом. Тож роботи багато", - поділився музикант.
Крім того, за словами Галича, найближчим часом гурт O.Torvald розпочне роботу над новим студійним альбомом.
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Про особу: Женя Галич
Женя Галич - український рок-музикант, лідер і фронтмен рок-гурту O.Torvald, радіо- та телеведучий, а також ветеран ЗСУ.
Створив гурт O.Torvald у 2005 році в Полтаві. Колектив випустив кілька успішних альбомів.
У 2017 році гурт представляв Україну на конкурсі "Євробачення" з піснею "Time".
Працював ведучим на українських музичних та розважальних телеканалах (М1, НЛО TV) і радіостанціях.
Навесні 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, добровільно вступив до лав Збройних сил України (служив у 135-му окремому батальйоні ТрО). Брав участь у бойових діях, зокрема в обороні Бахмута.
Через проблеми зі здоров’ям та тривале лікування після бойових виїздів офіційно списаний зі служби та має статус ветерана. Продовжує займатися волонтерством у громадській організації "Ветерани-добровольці", допомагає військовим та їхнім сім’ям, а також повертається до творчості.
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