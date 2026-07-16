Багато загиблих і поранених: РФ вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

Пошуково-рятувальна операція після удару по Запоріжжю триває. Кількість жертв зростає, рятувальники перевіряють завали зруйнованих будинків.

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РФ вдарила КАБами по Запоріжжю - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Про що йдеться у матеріалі:

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами

Внаслідок ворожого обстрілу обласного центру є загиблі та поранені

На місцях влучань КАБів виникли пожежі та зафіксовано руйнування

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зруйновано житлові будинки, пошкоджено інші споруди, а на місцях влучань виникли пожежі. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

"Попередньо троє поранених: росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Є руйнування, на місці працюють екстрені служби. Інші наслідки атаки встановлюються", - повідомив Федоров.

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У міру роботи рятувальників стало відомо, що удар призвів до людських жертв. Влада також повідомила про ймовірність того, що під завалами могли залишитися люди.

"На жаль, є попередня інформація про загиблих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - зазначив начальник ОВА.

Після обстеження місць влучань очільник області оприлюднив уточнені дані про масштаби руйнувань та кількість використаних боєприпасів.

"Через влучання російської керованої авіабомби зруйновані приватні будинки, пошкоджені будівлі. Виникли пожежі. Дві людини загинули, ще одна, ймовірно, під завалами, є руйнування і пожежі. росіяни трьома КАБами атакували обласний центр. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі", - повідомив начальник Запорізької ОВА.

Згодом інформація про кількість жертв знову змінилася. Пошуково-рятувальна операція тривала, а екстрені служби продовжували розбирати завали.

"Вже троє загиблих - збільшується кількість жертв ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив Федоров.

КАБ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іван Федоров попереджав про новий формат оповіщення під час атак керованими авіабомбами. Він підкреслив, що під час таких ударів буде введено спеціальний сигнал повітряної тривоги для інформування населення. За його даними, цього тижня було знищено 275 ворожих дронів, 70% з яких були FPV типу.

Мер Києва Віталій Кличко 16 липня повідомив, що Росія завдала по Києву удару балістичними ракетами. За оперативними даними, у місті зафіксовано двоє загиблих, ще шестеро людей постраждали.

Мер Харкова Ігор Терехов також зазначав, що Харків зазнав масованої атаки російськими дронами. За його словами, унаслідок ударів пошкоджено парк і кінотеатр та інші об'єкти інфраструктури. Прильоти зафіксовано в Київському, Шевченківському і Немишлянському районах.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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