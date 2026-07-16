Київ та інші міста охопили протести, люди вийшли на вулиці з плакатами: чого вимагають

Люди зібралися на підтримку Михайла Федорова та вимагають залишити його на посаді міністра оборони України.

https://glavred.net/politics/kiev-i-drugie-goroda-ohvatili-akcii-protesta-sotni-lyudey-vyshli-na-ulicy-chto-trebuyut-10781006.html Посилання скопійоване

Акції на підтримку Федорова відбуваються в Києві та інших містах / Колаж: Главред, фото: t.me/kievinfo_kyiv

Що сталося:

В Україні проходять акції на підтримку Михайла Федорова

Протести охопили Київ та ще дев'ять інших міст

Учасники вимагають залишити Федорова на посаді міністра оборони

В Україні розпочалися акції на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Люди вийшли на вулиці з мирними протестами у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові.

У столиці акція відбувається неподалік від Офісу президента - на площі Франка. Там зібралося щонайменше кілька сотень людей.

відео дня

Учасники акцій тримають у руках плакати з промовистими написами:

"Прощавай, Федоров. Привіт, дідівщина!";

"Федоров - МО, Драпатий - головком, корупціонерам - в’язниці";

"Ми ж вам не лохи. Поверніть Федорова";

"Не чіпайте те, що працює";

"Руки геть від Федорова";

"Поверніть Федорова";

"Влада, як і раніше, у народу".

Також учасники акції скандують "Ганьба" та "Федоров - міністр оборони".

Дивіться відео - Мирні акції на підтримку Федорова:

Як пише Суспільне, у Луцьку також розпочалася акція протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Акція на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова триває у Рівному. Приблизно півсотні людей зібралися на Театральній площі із закликами залишити його на посаді.

Заступник командувача Повітряних сил подав у відставку через Федорова

Полковник Павло Єлізаров подав рапорт про відставку з посади заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

"На жаль, на п’ятому році війни я написав рапорт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова - це велике зло для оборонного потенціалу країни. Слава Україні!", - написав Єлізаров у Facebook.

Він також опублікував відповідний рапорт, у якому причиною такого кроку назвав звільнення Федорова з посади міністра оборони.

Рапорт Єлізарова про відставку / facebook.com/elizarov.pa

Перестановки в уряді та відставка Федорова - новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне переформатування уряду. Він наголосив, що оновлення уряду має забезпечити реалізацію оновленої політичної стратегії держави. Серед можливих кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра називають Сергія Корецького.

14 липня Верховна Рада України підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем’єр-міністра. За відставку Свириденко проголосували 258 депутатів.

Згідно з процедурою, після відставки прем’єр-міністра весь склад уряду автоматично складає повноваження. При цьому міністри продовжують виконувати свої обов’язки доти, доки Верховна Рада не призначить новий склад Кабміну.

До призначення нового прем’єра та формування Кабміну тимчасово очолювати уряд буде віце-прем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зеленський заявив, що поки що не ухвалив рішення, чи повернеться тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони Михайло Федоров на цю посаду у складі нового уряду. Кадровий склад якого досі формується.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський висуне кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Голосування у Верховній Раді за новий склад уряду очікується 16 липня.

Зазначимо, що, за даними ЗМІ, Михайло Федоров може очолити Укроборонпром.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чому Федоров не може продовжити роботу в Міноборони

Передумовою можливих кадрових змін у Міністерстві оборони стали розбіжності в поглядах на ведення війни між Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовників видання, Зеленський висловив невдоволення тим, як у Міноборони ухвалювалися окремі рішення щодо закупівель озброєння. Йдеться, зокрема, про закупівлю артилерійських боєприпасів без належного врахування запитів Генерального штабу та військових.

"Президент сказав, що Федоров і міністерство здійснювали закупівлі на власний розсуд, а не так, як цього просили Генштаб і військові. Це, зокрема, стосувалося, наприклад, закупівлі артилерійських снарядів", - пояснив співрозмовник.

Водночас джерела Української правди стверджують, що під час зустрічі з депутатами фракції глава держави визнав складність ситуації, що склалася навколо керівництва оборонного відомства.

"Він (президент – ред.) сказав, що по-доброму треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ – ред.), але він зараз цього зробити не може", – розповів УП один із учасників зустрічі.

Попри кадрові перестановки, за даними джерел у фракції, Михайло Федоров не планує залишати команду президента. Остаточне рішення щодо його подальшої роботи може бути оголошено вже найближчим часом.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Чому Зеленський звільнив Федорова, а не Сирського

Михайло Федоров залишився без посади через конфлікт з головкомом Олександром Сирським. Про це пише BBC News Україна з посиланням на свої джерела.

Зазаначається, що після появи напруги між Сирським та Федоровим, яка все частіше почала проявлятись на засіданнях Ставки, Володимир Зеленський неодноразово намагався налагодити між ними контакт, утім – безрезультатно.

"Відкриті конфлікти на Ставці ставали просто нестерпні. Президент збирався з ними утрьох, але при ньому Сирський і Федоров показували діалог, а щойно виходили за двері, навіть не прощались. Коли ж з Міноборони звільнили Мойсюка і Гаврилюка, атмосфера на Ставці стала справжнім пеклом і все тільки погіршувалось", – розповів BBC News Україна один із представників владної команди.

Зеленський вирішив звільнити саме Федорова, тому що "звільняти головкома – висока відповідальність у такий час".

"Плюс сказав, що Міша із ТЦК нічого не зміг зробити. На це із залу було зауваження: мовляв, ТЦК – сфера відповідальності Сухопутки, а отже – Сирського, але президент сказав, що не хоче в цьому розбиратись, бо головне – мати результат, і єдиний, хто зможе наразі щось зробити із реформою ТЦК це – Клименко", – переповідає аргументацію Зеленського один із присутніх на зустрічі "слуг народу".

Водночас тільки відставкою Федорова Зеленський, схоже, обмежуватись не збирається.

Одразу кілька депутатів, присутніх на зустрічі із президентом, зазначили BBC News Україна, що побачили у його словах натяк на можливу відставку в осяжному майбутньому і Сирського.

Інші новини:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення - українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред