Вітаю: переможниця шоу "Холостяк" розповіла про особисте листування з Тереном

Після народження первістка вона несподівано отримала повідомлення від свого колишнього коханого.

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Інна Белень та Олександр Терен розійшлися задовго до народження дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень, Олександр Терен

Коротко:

Що написав Терен молодій мамі

Як вона до цього поставилася

Переможниця "Холостяк-13" Інна Белень, яка нещодавно народила свою першу дитину, оприлюднила листування з "холостяком" Олександром Тереном.

Як вона розповіла в новому випуску проєкту "Кейс", після народження первістка вона несподівано отримала повідомлення від свого колишнього обранця - ветерана Терена. Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" зізналася, що він не тільки привітав її з народженням дитини, а й запропонував свою допомогу.

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Крім того, вона додала, що всі емоційні коливання між ними зникли.

Інна Белень - переможниця "Холостяка" / фото: instagram.com, Інна Белень

"Коли я народила, Саша написав мені: „Вітаю! Я знаю, як ти цього хотіла. Якщо щось знадобиться, пиши". Я відповіла: "Дякую, і тобі теж". Усі емоційні коливання закінчилися, тепер ми просто як знайомі", - поділилася Белень.

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