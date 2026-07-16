Вітаю: переможниця шоу "Холостяк" розповіла про особисте листування з Тереном

Коротко:
- Що написав Терен молодій мамі
- Як вона до цього поставилася
Переможниця "Холостяк-13" Інна Белень, яка нещодавно народила свою першу дитину, оприлюднила листування з "холостяком" Олександром Тереном.
Як вона розповіла в новому випуску проєкту "Кейс", після народження первістка вона несподівано отримала повідомлення від свого колишнього обранця - ветерана Терена. Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" зізналася, що він не тільки привітав її з народженням дитини, а й запропонував свою допомогу.
Крім того, вона додала, що всі емоційні коливання між ними зникли.
"Коли я народила, Саша написав мені: „Вітаю! Я знаю, як ти цього хотіла. Якщо щось знадобиться, пиши". Я відповіла: "Дякую, і тобі теж". Усі емоційні коливання закінчилися, тепер ми просто як знайомі", - поділилася Белень.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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