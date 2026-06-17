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Курс долара на рівні 51 гривні стане реальністю: економіст назвав терміни

Анна Ярославська
17 червня 2026, 09:44
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Вартість американської валюти в Україні зросте, вважає Сергій Фурса.
Сергій Фурса
Сергій Фурса оприлюднив новий прогноз курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/sergey.fursa

Головні тези:

  • Курс долара може зрости до 51 гривні в найближчі роки
  • В умовах війни ринкового курсу валют у країні бути не може
  • НБУ має проводити девальвацію поступово через інфляцію

Курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме — наступного року або у 2028 році. Такий прогноз озвучив фінансист і економіст Сергій Фурса.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

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"Фіксований курс — це ненормально. Він зараз у нас існує виключно через війну. Бо під час війни ринкового курсу не буває", — зазначив Фурса.

Економіст пояснив, що різка відмова від валютного регулювання в даний час могла б мати негативні наслідки для фінансової системи.

Якщо Нацбанк перейде до іншої курсової політики, то існує ризик виникнення паніки, яка вплинула б на стабільність економіки.

На думку фінансиста, валютну політику слід змінювати поступово, щоб курс міг адаптуватися до економічних умов.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", — сказав Фурса.

Курс долара
Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні 17 червня 2026

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, американська валюта трохи подешевшала порівняно з попереднім днем.

Курс валют на 17 червня встановлено на рівні:

  • 1 долар США — 44,78 грн (зниження на 3 коп.);
  • 1 євро — 51,94 грн (зниження на 9 коп.);
  • 1 польський злотий — 12,24 грн (зниження на 1 коп.).

За даними сайту Мінфіну, на готівковому ринку валюта торгується на таких рівнях:

  • долар купують у середньому по 44,80 грн, продають по 44,90 грн;
  • євро купують по 52,17 грн, продають по 52,35 грн.
Курс долара в Україні 17 червня
Курс долара в Україні 17 червня / minfin.com.ua/currency

Курс долара в Україні — новини

Як писав Главред, уряд представив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. Документ містить ключові макроекономічні прогнози, зокрема щодо курсу долара, динаміки зарплат та параметрів державного бюджету.

Навіть за оптимістичним сценарієм уряд очікує поступового ослаблення гривні. Середньорічний курс долара, за прогнозами, зросте з 44,4 грн у 2026 році до 50,7 грн у 2029-му. До кінця 2029 року курс може сягнути близько 51,5 грн за долар.

Зростання курсу долара до 45 гривень може спровокувати подорожчання палива в Україні, адже паливо імпортується майже на 100%, а його ціна впливає на вартість більшості товарів. Економіст Андрій Новак пояснює, що ціни на бензин і дизель залежать не лише від курсу валют, а й від ситуації на Близькому Сході.

Експерти не бачать підстав для різкого падіння гривні до кінця року, адже курс утримується в межах прогнозного рівня близько 45,5 грн/дол. Прогнози та аналіз ситуації детально висвітлені в публікації про курс долара в Україні.

Чи можливе різке падіння гривні

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначав, що, попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року поки що немає.

За його словами, наразі національна валюта утримується в межах прогнозного курсу.

"Гіпотетично негативний сценарій міг би виникнути у разі дуже серйозного погіршення ситуації на фронті. Але на фронті, як ми бачимо, фактично відбувся перелом на користь України. Тому я не бачу надзвичайних форс-мажорних обставин, які могли б істотно підірвати курс гривні", — підкреслив він.

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Про персону: Сергій Фурса

Сергій Володимирович Фурса — український інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо- і телеведучий.
Народився в Києві. Навчався на економічному профілі Політехнічного ліцею НТУУ КПІ протягом 1996—1999 рр. У 2002 році закінчив Інститут прикладного системного аналізу НТУУ КПІ за спеціалізацією "Системний аналіз фінансового ринку".Також у 2006 закінчив Міжнародний університет фінансів.

Професійна кар'єра:

Аналітик, керівник відділу аналізу та галузевих досліджень — Укрсиббанк, 2005—2008;

Старший науковий співробітник з кредитів з фіксованим доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналітик — Astrum Investment Management, 2008—2011;

Спеціаліст відділу продажів боргових інструментів, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами — Dragon Capital, з 2011.

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