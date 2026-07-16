'Я горджуся': Сирський вперше відреагував на звинувачення Федорова, що сказав

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше публічно відреагував на критику з боку ексміністра оборони Михайла Федорова після його відставки.

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Як Сирський відреагував на відставку Федорова / Колаж: Главред, фото: УНІАН, головнокомандувач ЗС України/Facebook

Про що сказав Олександр Сирський:

Захист Києва дозволив тепер проводити брифінги у столиці

Головнокомандувач закликав зосередитися на війні та стратегії

Сирський подякував Федорову за його роботу в оборонному відомстві

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше публічно прокоментував заяви колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який під час брифінгу перед відставкою різко розкритикував військове керівництво та запропонував кадрові зміни. Відповідний пост головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський опублікував у Telegram.

Заява Сирського з'явилася невдовзі після брифінгу Федорова, під час якого той заявив про системні конфлікти між колишнім керівництвом Міноборони та військовим командуванням. Ексміністр також стверджував, що запропоновані його командою реформи не отримували підтримки, а серед необхідних змін назвав оновлення керівництва ЗСУ.

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"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати", - сказав Сирський.

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Окремо головнокомандувач звернувся до самого Федорова після його відставки з посади міністра оборони. Він подякував йому за виконану роботу та висловив сподівання, що той і надалі працюватиме в інтересах держави.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!", - зазначив Сирський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Що заявив Федоров перед відставкою

16 липня Михайло Федоров провів брифінг, на якому підбив підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони. Під час виступу він заявив, що всі досягнення міністерства стали можливими завдяки роботі в команді з президентом Володимиром Зеленським, а також назвав себе людиною, яка не підводила главу держави.

Водночас ексміністр висунув низку претензій до військового керівництва. За його словами, багато ініціатив Міноборони блокувалися, а взаємодія між цивільним та військовим керівництвом була ускладнена. Федоров також запропонував провести масштабні кадрові зміни, зокрема змінити головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу.

Крім того, він торкнувся теми мобілізації та реформи територіальних центрів комплектування. Федоров наголосив, що проблему неможливо вирішити лише адміністративними методами, а для цього необхідний новий суспільний договір із військовослужбовцями, який передбачатиме більше поваги до людей, чіткі терміни служби, можливість переведення та належну соціальну підтримку.

Відставка Федорова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше вказав, що запропонує Ігоря Клименка на посаду міністра оборони.

Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони. Колишній міністр у Facebook оприлюднив підсумки роботи відомства з переліком досягнень і незавершених завдань. Він повідомив, що за чотири місяці закупили більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Джерела українських ЗМІ також зазначали, що обговорюється можливість переходу Михайла Федорова на іншу посаду. Повідомлялось, що Федоров може очолити Укроборонпром і ця тема обговорюється в українській владі.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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