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Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Юрій Берендій
15 липня 2026, 21:40
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Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони, розповівши про зміни в закупівлях, постачанні дронів і мотивації військових.
Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось
Федоров пішов з Міноборони - що встиг і не встиг зміни / Колаж: Главред, фото: Михайло Федоров/Telegram (https://t.me/zedigital)

Ключові тези:

  • Федоров підтвердив звільнення з посади міністра оборони
  • Розповів про відключення Starlink росіянам та рекордні закупівлі дронів
  • Назвав три завдання, які не вдалося реалізувати

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони України. Після звільнення він оприлюднив розгорнутий підсумок роботи команди, перелічивши ключові зміни, яких вдалося досягти за час керівництва оборонним відомством, а також визнавши напрями, де реформи ще не завершені. Про це повідомив колишній міністр оборони України Михайло Федоров у Facebook.

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Він назвав службу на цій посаді честю та наголосив, що команда відомства працювала цілодобово попри складні обставини.

"Це була велика честь - служити українському народу на посаді Міністра оборони", - написав Федоров.

Дрони, закупівлі та нова система фінансування

За словами міністра, одним із перших кроків стало обмеження росіянам доступу до Starlink, що суттєво послабило їхні можливості вести війну дронів. Не маючи на початку каденції затвердженого бюджету, команда відомства ризикнула спрямувати кошти з грошового забезпечення наприкінці року на розвиток технологій - mid-strike, FPV на оптоволокні, дешеву розвідку, наземні робототехнічні комплекси, дрони-перехоплювачі та дрони для глибоких ударів. Завдяки цьому за чотири місяці вдалося закупити більше дронів, ніж за весь попередній рік.

Допис Михайла Федорова
Допис Михайла Федорова / Скріншот
Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось
Допис Михайла Федорова / Скріншот

Окремим напрямом стала програма "Логістичний локдаун" із власним фінансуванням, яка разом із точковими закупівлями дала змогу порушити логістику противника та розпочати ізоляцію Криму. Продовжено фінансування Лінії дронів - основи для постачання безпілотників Силам безпілотних систем, а також запущено підтримку штурмових підрозділів, які роблять ставку на технології. У закупівлях запровадили 70% передоплати через портал Brave1 Маркет і повністю змінили систему тендерів, зокрема на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що, за оцінкою відомства, зекономило державі мільярди доларів. Уперше через тендерну процедуру закупили тисячі пікапів, багі та квадроциклів для війська.

Ефективність протиповітряної оборони, за даними Федорова, суттєво зросла після інтеграції Павла Лазаря в Повітряні Сили та впровадження процедури розбору кожної масованої атаки: відсоток перехоплення дронів піднявся з 83% до 91%, а крилатих ракет - із 47% до 87%. Уперше законтрактовано ракети для Patriot PAC-2 GEM-T, подано заявку на закупівлю ракет PAC-3 через європейський кредит, а з липня бригади й корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання.

Символічною подією Федоров назвав тестування нової балістичної розробки Міноборони, проведене в день звільнення уряду.

"Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності Міністерства оборони. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу", - зазначив Федоров.

Серед інших результатів - контракт на закупівлю літаків Gripen для боротьби з носіями КАБів, спільна з військовими операція "Ашан", що на пів року зупинила механізований наступ ворога, запуск експортної програми Drone Deal, а також створення Trophy Lab для вивчення партнерами трофейних російських розробок і Defense AI Center A1 для впровадження штучного інтелекту у військову справу. Крім того, розпочато трансформацію умов служби: контракти з визначеними строками, одні з найвищих у світі зарплат для піхоти й штурмовиків, відкриття ринку іноземного рекрутингу та нові стимули для повернення військових, які самовільно залишили частину. За словами Федорова, на трьох засіданнях "Рамштайну" вдалося переламати наратив росіян про поразку України та зафіксувати підтримку партнерів на суму $40 млрд цього року - без урахування коштів європейського кредиту.

Що не вдалося реалізувати

Не всі плани вдалося довести до кінця. Федоров визнав, що організаційну трансформацію Міністерства оборони за стандартами НАТО завершити не встигли: нову структуру запустили, частину керівників звільнили, але звільнення тих, хто гальмував зміни, потрібно було проводити рішучіше. Також не вдалося повністю перевести закупівлі на тендерну систему.

Формування культури відповідальності за ухвалені рішення Федоров залишив як завдання на майбутнє.

"Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру", - написав він.

Наостанок він подякував команді, родині та всім, хто підтримував відомство протягом його каденції.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, - перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації", - резюмував Федоров.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Відставка уряду - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала у відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви на звільнення до Ради. Згодом вже 14 липня уряд на чолі із Юлією Свириденко Верховна Рада відправила у відставку.

15 липня Володимир Зеленський заявляв, що остаточне кадрове рішення щодо Михайла Федорова ще не ухвалене. Він наголосив на необхідності діалогу між армією та відомством і вказав, що ще не вирішив долю Федорова. За його словами, пріоритетами залишаються оборонно-промисловий комплекс, територіальні центри комплектування та закриття неба.

Згодом президент повідомив, що планує запропонувати Ігоря Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова. За даними членкині комітету Ольги Василевської-Смаглюк, зміни в уряді торкнуться щонайменше десяти посад.

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Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року - віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

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