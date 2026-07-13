Ціни злетіли на 23% лише за тиждень: в Україні стрімко дорожчає популярна ягода

Незважаючи на подорожчання, ціни все ще нижчі, ніж у 2025 році.

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Ціни на полуницю в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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В Україні різко зросли ціни на полуницю

Причина - завершення сезону та високий попит

Ягоду продають по 100–180 грн за кілограм

В Україні почала стрімко дорожчати полуниця. Основною причиною зростання цін є нестабільні та обмежені поставки цієї ягоди, що пов’язано із завершенням сезону в більшості регіонів України. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що лише за тиждень ця ягода подорожчала в середньому на 23%. Наразі місцеві господарства відвантажують полуницю по 100–180 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

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"Причин для зростання цін на полуницю одразу декілька. Насамперед пропозиція цієї ягоди на ринку стрімко скорочується, оскільки багато садівничих господарств завершують сезон реалізації. Водночас попит залишається високим, що також стимулює зростання цін у цьому сегменті", - кажуть аналітики.

Крім того, незважаючи на подорожчання, вартість полуниці все ж у середньому на 17% нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

Який фрукт в Україні подешевшає

Керівник компанії-експортера USPA Fruit Володимир Гуржій заявляв, що в Україні цього року прогнозують зростання врожаю яблук, попри весняні заморозки.

За його словами, обсяги виробництва можуть перевищити минулорічні показники, що вплине на рівень цін.

"Станом на зараз я бачу новий сезон виключно позитивним. Сьогодні виглядає так, що урожай має бути гарним. Він має бути більшим, ніж минулого року", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що вартість хліба традиційно зростає в Україні кожного місяця, тому за літо він може здорожчати в межах 5-6%.

Провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець заявляла, що у липні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса - яловичину, свинину, курку - не зміняться і залишаться на нинішньому рівні.

Водночас в Україні будуть дорожчати молочні продукти. Зокрема, ціни на молоко, сметану та вершкове масло можуть вирости вже у липні.

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