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Долар на порозі нового рекорду: коли курс стрімко полетить вгору

Марія Николишин
25 червня 2026, 09:37
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Банкір каже, що важливу роль відіграватиме режим "керованої гнучкості".
Долар на порозі нового рекорду: коли курс стрімко полетить вгору
Яким буде курс долара до кінця року / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

  • Долар у другому півріччі може зрости до 46,5 грн
  • Різке та некероване послаблення гривні малоймовірне
  • Курсова стабільність залишається ключовою для економіки

Протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

За його словами, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

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"Для банківського сектору курсова стабільність має фундаментальне значення. Вона впливає на очікування вкладників, рішення позичальників, вартість імпортного обладнання, інвестиційну активність бізнесу та загальну довіру до гривневих інструментів. Режим "керованої гнучкості" вже довів, що дає змогу ринку адаптуватися до складних умов без різких валютних потрясінь", - наголосив банкір.

Водночас, на його думку, основними ризиками для курсу валют у другому півріччі є можливе загострення безпекової ситуації, нові атаки на енергетичну та логістичну інфраструктуру, потенційне погіршення ситуації на Близькому Сході, збільшення попиту на валюту з боку імпортерів та інфляційний тиск.

Він додав, що базовий сценарій передбачає достатні обсяги міжнародної підтримки, контрольовану інфляцію, збереження активної ролі Національного банку та відсутність нових надзвичайних зовнішніх шоків.

Мамедов вважає, що у другому півріччі 2026 року курс долара може перебувати в коридорі 45,5-46,5 грн/дол., а курс євро — в межах 52,5-53,5 грн/євро.

"Очікується, що протягом другого півріччя курсові коливання будуть цілком очікуваними, адже країна живе в умовах війни, значних бюджетних потреб і високої залежності від зовнішньої підтримки. Але, за очікуваннями, йтиметься саме про контрольовані й помірні зміни. У цій формулі різке або некероване послаблення гривні малоймовірне", - підсумував банкір.

Курс долара
Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Коли долар може перетнути межу в 50 гривень

Фінансист і економіст Сергій Фурса заявляв, що у 2027 або 2028 році курс долара в Україні може зрости до 51 гривні.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - переконаний він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на середу, 24 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,88 грн/дол., а євро - на рівні 51,10 грн/євро.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що офіційний курс долара дійде у липні до позначки 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про персону: Сергій Мамедов

Сергій Мамедов — український банкір, фінансист, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банк.

Має багаторічний досвід роботи у банківському секторі України. Спеціалізується на питаннях розвитку фінансового ринку, банківського регулювання, кредитування та макроекономічних процесів. Бере участь у формуванні позиції банківської спільноти щодо ключових економічних рішень, зокрема у сфері валютної політики та стабільності фінансової системи. Регулярно виступає як експерт у медіа з питань банківської діяльності, валютного ринку та економічної ситуації в Україні.

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