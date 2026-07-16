Не рудий: принц Гаррі вразив своїм зізнанням

Коротко:
- У чому зізнався принц
- Як він назвав свій колір волосся
Принц Гаррі давно відомий своїм рудим волоссям і світлим кольором обличчя, але в новому інтерв’ю він дивним чином заявив, що "не рудий".
Як повідомляє RadarOnline.com, 41-річний герцог Сассекський стверджував, що його волосся скоріше "руде". Гаррі приголомшив своїм зізнанням під час виступу в подкасті Джо Марлера "Will See You Know".
"Що люди найчастіше неправильно розуміють про вас?" - запитав принца колишній гравець збірної Великої Британії з регбі Марлер, на що той з незворушним обличчям відповів: "Е-е, що я не рудий".
Ведучий виглядав здивованим, недовірливо запитуючи: "Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Люди помиляються?"
"Так. Так. Люди думають, що я рудий, але мій колір скоріше схожий на оранжевий відтінок заходу сонця, золотисто-каштановий", - зауважив Гаррі про колір свого волосся, і члени знімальної групи вибухнули сміхом за кадром.
"Я не розумію, чому це смішно", - заявив принц, і, зрештою, ніхто так і не зрозумів, жартує він чи ні.
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Про особу: принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.
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