Спалахнули танкери, буксири і нафтобаза: Україна потужно атакувала об'єкти РФ

Сили оборони провели масштабну нічну операцію проти ворога.

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"Тіньовий флот" Росії під прицілом України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Україна уразила танкери і буксири РФ

В Шахтарську внаслідок атаки уражена нафтобаза

Серед уражених суден є щонайменше два танкери "тіньового флоту" РФ

У ніч на 16 липня Сили оборони України уразили низку важливих воєнних і воєнно-економічних цілей країни-агресорки Росії. Серед них шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як повідомив Генштаб ЗС України, ці танкери ворог використовує для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.

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"Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього вночі було уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.Сили оборони уразили і склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.

Під ударом опинилися танкери "тіньового флоту" РФ

Служба безпеки України повідомила, що у взаємодії із Військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери "Louise 1" та "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ "Мамай".

Танкер "Louise 1" задіяний у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС. Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals.

Танкер "Banda" також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ, Находка.

"Під час атаки морських дронів СБУ авіація ворога намагалась працювати по них: стріляла з кулеметів та скидала бомби, але безрезультатно", - додала СБУ.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Росіяни критикують владу через українські удари

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, в Росії наближений до Кремля мілблогер поставив під сумнів російську систему оборони після удару України по кораблю ФСБ.

А все тому, що російські війська не виявили морський дрон України заздалегідь. Інший російський мілблогер також поставив під сумнів те, як українські безпілотні кораблі проникли непоміченими, перш ніж зіткнутися з судном ФСБ.

Удари по танкерах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 14 липня в акваторії Азовського моря було уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир РФ. Танкери ворог використовує для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

15 липня Сили безпілотних систем вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. Українські безпілотники "вполювали" 20 суден.

Раніше, 11 липня, стало відомо, що Сили оборони України уразили 21 російський танкер, а також буксири, суховантажі та інші плавзасоби країни-агресора в Азовському морі.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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