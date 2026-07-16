Вдарить +32 градуси: коли та які області України накриє нова хвиля спеки

Синоптик розповіла, які області не зачепить потепління.

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Прогноз погоди в Україні 17 липня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть опади до кінця тижня в Україні

Як зміниться погода в Києві завтра

Погода в Україні в останній робочий день поточного тижня буде переважно сонячною та дуже теплою. Прогноз погоди на п'ятницю 17 липня опублікувала синоптик Наталія Діденко.

За її словами, завтра максимальна температура повітря становитиме +25+29 градусів, на Закарпатті та у південній частині +27+32 градуси, на північному сході буде свіжіше, +22+24 градуси.

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Погода в Україні 17 липня / фото: скріншот з meteoprog

"Антициклон на ім'я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей і лише на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі", - попередила синоптик.

Синоптична карта антициклону Laurent / фото: t.me/PohodaNatalka

Водночас вже в суботу та неділю в Україні буде сухо, сонячно та помірно спекотно. Лише в неділю, 19 липня, у західних областях країни очікуються грозові дощі, а також можливі зливи та шквали.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Києві 17 липня

У столиці у п'ятницю Діденко прогнозує сонячну погоду з комфортною температурою повітря близько +25 градусів. Опадів у столиці, за її прогнозом, не буде.

Погода в Києві 17 липня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 16 липня до кінця дня буде теплою та сонячною, істотні опади малоймовірні. Температура повітря становитиме +25+30 градусів.

Раніше повідомлялося, що до кінця поточного тижня в Україні подекуди температура повітря підніметься до +30 градусів і вище. Але спека буде помірною.

Напередодні стало відомо, що 18 липня в Україні очікується малохмарна погода без опадів. Лише вдень та ввечері на крайньому заході країни пройдуть місцями грозові дощі.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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