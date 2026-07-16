Зеленський обрав нового міністра оборони України - хто він

Рішення президент пояснює досвідом Хмари в далекобійних ударах по Росії та управлінні бійцями Центру спеціальних операцій "Альфа".

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Хмара очолить оборонне відомство / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Зеленський призначив Хмару в.о. міністра оборони

Далекобійні удари по Росії - пріоритет для нового міністра

Президент звернеться до Ради за підтримкою кандидатури Хмари

Президент України Володимир Зеленський доручив в.о. голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. Після проходження необхідних юридичних процедур глава держави звернеться до Верховної Ради за підтримкою його кандидатури на цю посаду. Про це Зеленський повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з Хмарою.

Рішення президент пов'язує з підходом до подальшого розвитку далекобійних спроможностей України та зміцнення Сил оборони. Він наголосив, що саме технологічні ударні операції мають визначати характер оборони країни у війні проти Росії.

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"Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що Україна продовжить реалізовувати програми з посилення Сил оборони. Серед пріоритетів він назвав пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, забезпечення підрозділів безпілотними системами та виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, важливими критеріями для очільника оборонного відомства є результативність у сфері далекобійних можливостей, безпекова робота та досвід управління людьми. Він підкреслив, що досвід Хмари у Центрі спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України може стати перевагою на посаді міністра оборони.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", - підсумував глава держави.

Наразі Євгеній Хмара має статус виконувача обов'язків. Остаточне рішення щодо посади міністра оборони ухвалюватиме Верховна Рада після подання президентом відповідного звернення.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євген Хмара - український військовий і спецпризначенець, який багато років служить у Центрі спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, відомому як "Альфа". Про його особисте життя та ранні роки відомо небагато, оскільки інформація про співробітників спеціальних підрозділів СБУ здебільшого не розголошується.

Євгеній Хмара / Фото: СБУ

Євген Хмара має звання генерал-майора. За час служби він відзначений державними та відомчими нагородами за мужність, професіоналізм і внесок у захист України. Серед його відзнак - повний кавалер ордена Богдана Хмельницького (I, II та III ступенів), орден "За мужність" III ступеня, а також відзнака Президента України "Хрест бойових заслуг".

Досвід у спецопераціях

Військову службу у Центрі спеціальних операцій "А" СБУ Євгеній Хмара проходив із 2011 року. За роки служби він здобув значний досвід у проведенні спеціальних операцій та виконанні бойових завдань.

На початку 2022 року Хмара долучився до операцій зі звільнення Київської області від російських військ. Після деокупації регіону продовжив виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку. Він брав участь у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Однією з найвідоміших операцій, пов’язаних із діяльністю Євгенія Хмари, є звільнення острова Зміїний у 2022 році. За відкритими даними, він керував підготовкою та проведенням цієї спецоперації.

У 2023 році Євгенію Хмарі було присвоєно звання бригадного генерала, а того ж року його призначили керівником Центру спеціальних операцій "А" СБУ. У 2024 році він отримав звання генерал-майора. Під керівництвом Хмари підрозділ "Альфа" активно розвивав напрям безпілотних систем і спеціальних операцій у тилу противника.

Малюк і Хмара під час спецоперації "Павутина" / Фото: СБУ

У СБУ зазначають, що Центр спецоперацій "А" входить до числа найрезультативніших підрозділів Сил оборони за кількістю знищеної техніки та живої сили противника за допомогою дронів. Підрозділ проводить операції не лише на фронті, а й на території Росії, уражаючи військові об’єкти, склади, аеродроми, підприємства оборонно-промислового комплексу та нафтопереробні заводи.

Євген Хмара з січня 2026 року виконує обов’язки голови СБУ. Попри це, президент Володимир Зеленський не вносив його кандидатуру до Верховної Ради для повноцінного затвердження на посаді керівника Служби безпеки України.

Відставка Михайла Федорова - головне

Як раніше повідомляв Главред, Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він оприлюднив підсумки роботи відомства та розповів про зміни у сфері оборонних закупівель і забезпечення армії дронами.

Він також заявив про проблеми у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Федорова, частина ініціатив його команди в Міноборони нібито блокувалася військовим керівництвом.

Президент Володимир Зеленський також уперше прокоментував кадрові рішення та протести, наголосивши на праві громадян на мирні акції. Він пояснив своє втручання у ситуацію між головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і Федоровим та зазначив, що процес ухвалення кадрових рішень ще триває.

Згодом Сирський публічно відреагував на заяви Федорова, подякував йому за роботу та закликав зосередитися на питаннях війни й оборонної стратегії. Він також нагадав про оборону Києва у 2022 році, заявивши, що саме завдяки цій операції Україна зберегла столицю та можливість продовжувати боротьбу.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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