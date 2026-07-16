Будинок відомої актриси постраждав під час атаки на Київ — подробиці

Олена Лавренюк нагадала про важливість своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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Будинок відомої актриси постраждав під час атаки на Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenalavrenyuk

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У ніч на 16 липня російські війська знову атакували Київ

Олена Лавренюк закликала українців не нехтувати безпекою

Українська актриса Олена Лавренюк, яка здобула широку популярність завдяки ролі в серіалі "Кава з кардамоном", розповіла, що її будинок постраждав під час масованого російського нападу на Київ у ніч на 16 липня.

У своїх Instagram Stories артистка показала наслідки обстрілу. На опублікованих кадрах видно розбите панорамне вікно та підлогу, вкриту осколками скла.

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"Ранок. Ідіть у укриття", - коротко написала Лавренюк, звернувшись до українців із закликом не нехтувати особистою безпекою під час повітряних тривог.

Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

У ніч на 16 липня російські війська знову атакували Київ. У результаті удару в столиці зафіксували руйнування та пожежі в кількох районах міста.

Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, складському приміщенні та вантажних автомобілях. За даними рятувальників, там загинули двоє людей, ще двоє, зокрема дитина, отримали поранення.

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Про особу: Олена Лавренюк Олена Лавренюк - українська актриса театру та кіно, ведуча та продюсерка, повідомляє Вікіпедія. Дебютувала в кіно роллю у фільмі "13 місяців" (2008). Серед інших її робіт у кіно - ролі в таких фільмах, як "Синевир" (2012), "Замовлення на друга" (2012), "Іноземець" (2012) та інші. Популярність актрисі принесла головна жіноча роль у фільмі "DZIDZIO: Контрабас".

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