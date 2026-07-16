Серйозний удар: у Росії різко розкритикували Кремль за провал оборони флоту

Ефективність оборони РФ поставили під сумнів через нещодавні атаки України.

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Росіяни почали сумніватися в оборонних спроможностях РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що повідомили аналітики:

Удари України по флоту РФ викликають обурення у росіян

Мілблогери почали критикувати російських чиновників

Систему оборони РФ поставили під сумнів самі ж росіяни

Сили оборони України продовжують атакувати російські судна в Азовському та Чорному морях. Через це росіяни все більше обурюються та критикують оборонні системи РФ.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони згадали заяву пов'язаного з Кремлем російського мілблогера, який різко прокоментував нещодавній удар українських сил по сторожовому кораблю ФСБ біля Геленджика.

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Блогер поставив під сумнів російську систему оборони, бо для порту не було захисних сіток, а також російські війська не виявили морський дрон України заздалегідь.

"Мілблогер розкритикував неуважність чиновників щодо посилення оборони Росії проти українських безпілотних систем. Інший російський мілблогер також поставив під сумнів те, як українські безпілотні кораблі проникли непоміченими, перш ніж зіткнутися з судном ФСБ", - пишуть аналітики.

Що чекає росіян у Криму - думка експерта

Главред писав, що за словами секретарки Форуму російської опозиції на підтримку України Ольги Курносової, росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про від’їзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися.

Окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду, на її думку, на півострів чекає ще й серйозна економічна криза.

Удари України по флоту РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 15 липня Сили безпілотних систем вперше уразили танкери тіньового флоту РФ в акваторії Чорного моря. Українські безпілотники "вполювали" 20 суден.

Тіньовий флот Росії / Інфографіка: Главред

Раніше, 14 липня, в акваторії Азовського моря було уражено п'ять танкерів, п'ять суховантажів та рейдовий буксир РФ. Ці танкери ворог використовував, зокрема, для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Напередодні, 12 липня, Сили оборони України уразили десять танкерів та чотири пороми ворога в акваторії Азовського моря. Ці пороми забезпечували військову логістику та перевезення вантажів в інтересах ЗС РФ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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