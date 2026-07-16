Вибух у Вишневому: СБУ затримала керівників оборонного підприємства

Затримано генерального директора підприємства та його заступника з питань виробництва.

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СБУ затримала керівників оборонного підприємства / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

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Гендиректор неналежним чином організував роботу підприємства у Вишневому

Затриманим повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки України спільно з контррозвідкою затримали керівників одного з оборонних підприємств, яких підозрюють у порушенні правил зберігання боєприпасів на складі у Вишневому під Києвом. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затримано генерального директора підприємства та його заступника з виробництва.

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Як встановили правоохоронці, 6 липня після комбінованої російської атаки на Київську область на території режимного об’єкта спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів, що зберігалися у складських ангарах.

У СБУ заявили, що приміщення, де перебували боєприпаси, не були призначені для їхнього зберігання та використовувалися без необхідних дозволів. За версією слідства, генеральний директор неналежним чином організував роботу підприємства, не забезпечив дотримання вимог пожежної безпеки та чинних норм щодо поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами.

Слідство також вважає, що заступник директора з виробництва допустив розміщення боєприпасів на складах, які не відповідають встановленим вимогам, причому в безпосередній близькості від житлової забудови.

За інформацією СБУ, саме ці порушення призвели до тяжких наслідків - у результаті події загинули та отримали поранення люди, а також були пошкоджені й знищені об’єкти цивільної інфраструктури та майно місцевих мешканців.

Обом затриманим уже повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 367 Кримінального кодексу України ("Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки").

Наразі правоохоронці готують звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вибухи у Вишневому - останні новини

Як раніше писав Главред, 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку ракетами та дронами по Україні, основною ціллю ворога стали Київ, його околиці та Київська область. У результаті атаки на один з об’єктів у Вишевській громаді Бучанського району сталася детонація вибухонебезпечних предметів.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що об’єкт у Вишневому не входить до сфери управління Збройних сил України.

Встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Керівників двох державних підприємств звільнили після обстрілу Вишневого в Київській області. Причиною стали порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, виявлені в ході попереднього розслідування.

Герман Сметанін після трагедії у Вишневому звільнився з посади генерального директора "Української оборонної промисловості".

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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