Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибух у Вишневому: СБУ затримала керівників оборонного підприємства

Віталій Кірсанов
16 липня 2026, 16:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Затримано генерального директора підприємства та його заступника з питань виробництва.
СБУ затримала керівників оборонного підприємства
СБУ затримала керівників оборонного підприємства / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Коротко:

  • Гендиректор неналежним чином організував роботу підприємства у Вишневому
  • Затриманим повідомлено про підозру

Співробітники Служби безпеки України спільно з контррозвідкою затримали керівників одного з оборонних підприємств, яких підозрюють у порушенні правил зберігання боєприпасів на складі у Вишневому під Києвом. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, затримано генерального директора підприємства та його заступника з виробництва.

відео дня

Як встановили правоохоронці, 6 липня після комбінованої російської атаки на Київську область на території режимного об’єкта спалахнула пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів, що зберігалися у складських ангарах.

У СБУ заявили, що приміщення, де перебували боєприпаси, не були призначені для їхнього зберігання та використовувалися без необхідних дозволів. За версією слідства, генеральний директор неналежним чином організував роботу підприємства, не забезпечив дотримання вимог пожежної безпеки та чинних норм щодо поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами.

Слідство також вважає, що заступник директора з виробництва допустив розміщення боєприпасів на складах, які не відповідають встановленим вимогам, причому в безпосередній близькості від житлової забудови.

За інформацією СБУ, саме ці порушення призвели до тяжких наслідків - у результаті події загинули та отримали поранення люди, а також були пошкоджені й знищені об’єкти цивільної інфраструктури та майно місцевих мешканців.

Обом затриманим уже повідомлено про підозру за частинами 2 та 3 статті 367 Кримінального кодексу України ("Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки").

Наразі правоохоронці готують звернення до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вибухи у Вишневому - останні новини

Як раніше писав Главред, 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку ракетами та дронами по Україні, основною ціллю ворога стали Київ, його околиці та Київська область. У результаті атаки на один з об’єктів у Вишевській громаді Бучанського району сталася детонація вибухонебезпечних предметів.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що об’єкт у Вишневому не входить до сфери управління Збройних сил України.

Встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому. Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Керівників двох державних підприємств звільнили після обстрілу Вишневого в Київській області. Причиною стали порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, виявлені в ході попереднього розслідування.

Герман Сметанін після трагедії у Вишневому звільнився з посади генерального директора "Української оборонної промисловості".

Читайте інші новини:

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні СБУ Вишневое
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський обрав нового міністра оборони України - хто він

Зеленський обрав нового міністра оборони України - хто він

18:55Україна
Багато загиблих і поранених: РФ вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідки

18:44Війна
Долар різко впав, а євро злетів: новий курс валют на 17 липня

Долар різко впав, а євро злетів: новий курс валют на 17 липня

18:28Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Федоров підтвердив відставку з поста міністра оборони і підбив підсумки роботи: що змінилось

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дроворуба за 21 секунду

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дроворуба за 21 секунду

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — повідомлення, Близнюкам — прозріння

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — повідомлення, Близнюкам — прозріння

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Помідори почервоніють швидше: городник розкрив секрет правильного підживлення

Останні новини

18:55

Зеленський обрав нового міністра оборони України - хто він

18:44

Багато загиблих і поранених: РФ вдарила КАБами по Запоріжжю, що відомо про наслідкиФото

18:28

Долар різко впав, а євро злетів: новий курс валют на 17 липня

18:15

У Кремлі цинічно відреагували на відставку Федорова - офіційна заява

18:03

Розуміють людей без слів: хто має особливу інтуїцію за датою народження

Путін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – СотникПутін готує нову зброю, здатну змінити хід війни: Україні треба поспішати – Сотник
17:49

Достатньо двох ложок: чим зараз підживити абрикоси, щоб урожай був солодшийВідео

17:35

На телеканалі УНІАН Серіал покажуть кримінальну драму "Ель Чапо" про одного з найвідоміших наркобаронів світу

17:23

Боюся зради: воїн-актор Ращук зробив несподіване зізнання

17:16

Заряджені на успіх: народжені в конкретні чотири місяці частіше за інших досягають цілей

Реклама
17:14

Бомбардувальник Су-24М підірвали перед вильотом: деталі операції НГУВідео

17:04

Про пил можна забути: чим обробити дерев’яну підлогу влітку для блиску

17:00

Ейдман: чому відставка Федорова стала для України випробуванням на демократіюПогляд

16:50

Вітаю: переможниця шоу "Холостяк" розповіла про особисте листування з Тереном

16:42

Вибух у Вишневому: СБУ затримала керівників оборонного підприємства

16:12

Гороскоп на завтра, 17 липня: Терезам - непорозуміння, Водоліям - прибуток

16:11

Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України

15:58

Метеорит, який пробив будинок, виявився "капсулою часу" з інопланетними слідами

15:50

Замість традиційного вінегрету: рецепт літнього салату з буряка за 7 хвилин

15:39

"Я горджуся": Сирський вперше відреагував на звинувачення Федорова, що сказав

15:38

Будинок відомої актриси постраждав під час атаки на Київ — подробиці

Реклама
15:30

В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового: що відомо

14:51

Вдарить +32 градуси: коли та які області України накриє нова хвиля спеки

14:44

Чому 17 липня не рекомендується розпочинати важливі справи: яке церковне свято

14:42

Зеленський вперше відреагував на протести та заяви Федорова - що він сказавФото

14:35

Головний міф про консерви розвіяно: дата на банці нічого не гарантує

14:04

Речі не відпираються на 90%: поширена помилка під час завантаження пральної машини

13:59

Шпигунські змови, подвійна гра та власна озвучка Київстар ТБ: 2-й сезон "Агентства" — вже на платформі

13:55

Лідера гурту O.Torvald звільнили з військової служби: співак назвав причину

13:35

Дівчина вирішила прибрати в шафі й знайшла забуту реліквію "з секретом"

12:54

Олена Тополя розповіла, кого підозрює у витоку скандального відео

12:37

"Нам потрібно змінити головнокомандувача": Федоров зробив неочікувану заяву

12:37

Не рудий: принц Гаррі вразив своїм зізнанням

12:22

Чому виросли гіркі огірки: причина, про яку знають не всі, та як розв‘язати проблемуВідео

12:12

Рада призначила нового прем'єр-міністра України – хто він

12:07

Спека стає смертельно небезпечною: як врятувати собаку без кондиціонера

11:53

Кремль готує новий план, розвідки країн НАТО б’ють на сполох: подробиці від ISW

11:52

Спалахнули танкери, буксири і нафтобаза: Україна потужно атакувала об'єкти РФ

10:59

Усі тарифи зростуть, але не одразу: коли та чому в Україні подорожчає комуналка

10:55

Три знаки зодіаку забудуть про чорну смугу: на кого чекає щасливий день

10:44

Скільки живуть російські новобранці на фронті: відповідь голови ЦРУ здивувала

Реклама
10:20

Етична рада не пропустила через недоброчесність до ВРП Кучерявенка – колишнього голову комісії з відбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

10:19

У Росії під час судового засідання жорстко зганьбили Кузю з "Універу"

09:57

Київ та інші міста охопили протести, люди вийшли на вулиці з плакатами: чого вимагаютьФотоВідео

09:48

Українські дрони змінюють фронт, але цього мало для перелому війни - Foreign Policy

09:32

Росіяни висміяли Юлію Висоцьку через її жахливі руки: що з ними не так

09:10

Гороскоп Таро на завтра, 17 липня: Овнам — повідомлення, Близнюкам — прозріння

08:58

Серйозний удар: у Росії різко розкритикували Кремль за провал оборони флоту

08:41

Над Лорак збираються хмари: тепер її концерти скасовують не лише в РФ

08:38

Удар дронів по Енгельсу: спалахнув аеродром, звідки РФ завдає ударів по УкраїніВідео

08:15

Путіна не врятують навіть бункери: журналіст спрогнозував майбутнє диктатора

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти