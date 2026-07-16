Удар дронів по Енгельсу: спалахнув аеродром, звідки РФ завдає ударів по Україні

Коротко:
- Дрони атакували авіабазу "Енгельс" і підстанцію
- Після вибухів на аеродромі спалахнула пожежа
- Також повідомлялося про удар по окупованому Шахтерську
В ніч на 16 липня дрони атакували місто Енгельс у Саратовській області Росії. Під удар, ймовірно, потрапив військовий аеродром "Енгельс-2", з якого злітають ворожі літаки для ударів по Україні. На території аеродрому після серії вибухів спалахнула пожежа.
"Енгельс, Саратовська область, РФ. За попередніми даними, зазнала атаки авіабаза "Енгельс", - повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.
За даними аналітиків, пожежа могла виникнути на території стоянки літаків. Однак будь-яких підтверджень цієї інформації поки що немає.
Дивіться відео - Дрони атакували аеродром "Енгельс":
Окрім авіабази, цієї ночі дрони в Енгельсі також атакували підстанцію. Після серії ударів місцеві жителі повідомили про перебої з електропостачанням у місті.
Крім того, російська протиповітряна оборона збивала дрони прямо над будинками місцевих жителів. Через це, як пишуть аналітики, у районі житлових будинків виникла пожежа.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін прокоментував атаку на регіон.
"Через атаку БПЛА є пошкодження цивільної інфраструктури в Енгельсі. На місці працюють усі оперативні служби. Попередньо постраждалих немає", - написав він .
Довідка. "Енгельс" (офіційна назва "Енгельс-2") - це авіабаза Повітряно-космічних сил Росії. Як свідчать дані з відкритих джерел, там дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, що мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС.
Авіабаза активно використовується для нанесення російських ударів по території України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Атака на окупований Шахтарськ
Минулої ночі було атаковано окупований Шахтарськ у Донецькій області.
За попередніми даними, удар було завдано в районі залізничної станції.
Удари по РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 14 липня дрони атакували одразу два російські НПЗ - у Башкортостані та Краснодарському краї. Вибухи та пожежі також було зафіксовано в районі аеродрому Геленджика.
У ніч на 13 липня країна-агресор Росія потрапила під удар дронів. Безпілотники атакували Москву та Ставропольський край. Зокрема, дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівськ.
12 липня сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ, десяти танкерам і чотирьом поромам противника в акваторії Азовського моря.
Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.
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Про джерело: Exilenova+
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