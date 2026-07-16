У Росії під час судового засідання жорстко зганьбили Кузю з "Універу"

Віталій Гогунський надав у суді підроблені документи, щоб не платити власній дочці.

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Путініст Гогунський постав перед судом / Колаж "Главред", фото РБК

Коротко:

Що зробив Гогунський

Стосовно кого він поводиться ганебно

У терористичній Росії розпочався суд над оскаженілим путіністом, актором українського походження Віталієм Гогунським.

Протягом довгих років путініст ганебно приховував доходи від власної рідної дочки, щоб не платити на неї аліменти. Крім того, він вирішив обдурити не тільки дружину й дочку, а й суд. Про це пишуть російські пропагандисти.

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За словами юриста дружини Гогунського, він відмовився добровільно надати фінансові документи, а виписка з його рахунку за поточний 2026 рік взагалі виявилася підробкою.

"Вони добровільно надали лише частину виписок. Більше того, за один рік вони надали виписку, яка не сформована додатком банку й не видана банком, а сформована самостійно. З якої причини вони це зробили, ми сказати не можемо", - викрила актора юристка.

Суд ухвалив рішення самостійно примусово вимагати офіційні документи у банкірів. Зараз виконавець ролі Кузі з "Універу" запевняє, що його щомісячний дохід становить скромні 200 тисяч рублів (близько 100 000 гривень), з яких він віддає дочці 50 тисяч. Однак колишня дружина надала суду докази з відкритих джерел: за зйомки в "Універі" ще у 2011 році Гогунський отримав астрономічний гонорар - понад 20 мільйонів рублів (близько 10 млн грн). Очевидно, що нинішні заробітки артиста в рази вищі.

Тепер за ганебним процесом спостерігає вся країна.

Гогунський розлучився з дружиною у 2019 році. У колишньої пари є спільна донька Мілана, проте актор не підтримує з нею зв’язку й не допомагає матеріально.

Арешт Гогунського

Вінницький міський суд України заочно засудив до 12 років позбавлення волі актора-путініста, прихильника військового вторгнення РФ в Україну Віталія Гогунського, який зіграв Кузю в російському серіалі "Універ". Суд постановив призначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією та проведенням заходів політичного характеру, на строк 12 років.

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Про особу: Віталій Гогунський Віталій Гогунський - російський кіно- і телеактор, співак, композитор, продюсер і телеведучий. Відомий за роллю Едуарда Кузьміна (або просто Кузі) у телесеріалах "Універ" та "Універ. Нова гуртожиток", а також їхніх спін-оффах "СашаТаня", "Універ. 13 років потому", "Універ. Молоді". У 2022 році Гогунський підтримав вторгнення Росії в Україну, неодноразово давав концерти перед учасниками російського нападу. Пізніше ФБК внесло його до списку корупціонерів та підбурювачів війни за активну підтримку дій російської влади та армії під час агресії проти України.

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