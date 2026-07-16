Олена Тополя розповіла, кого підозрює у витоку скандального відео

Співачка готова самостійно розповісти про всі відомі їй подробиці, якщо зрозуміє, що розслідуванню чинитимуть перешкоди.

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Тополя розповіла, кого підозрює у витоку скандального відео / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Тополя

Коротко:

Тополя підозрює у витоку відео людину зі свого найближчого оточення

Співачка стверджує, що ситуація була спланована заздалегідь і готувалася

Українська співачка Олена Тополя поділилася новими подробицями справи щодо публікації провокаційного відео за її участю. Артистка заявила, що незадоволена тим, як просувається розслідування, і натякнула, що знає, хто може стояти за тим, що сталося.

В інтерв’ю проєкту "Насправді Show" Тополя зізналася, що як потерпіла має чимало запитань до розслідування. За її словами, вона розуміє причини можливого затягування процесу, проте розраховує, що винних все ж буде встановлено.

відео дня

Співачка також попередила, що за потреби готова самостійно розповісти всі відомі їй подробиці, якщо зрозуміє, що розслідуванню чинитимуть перешкоди.

"У мене, як у потерпілої, багато запитань, бо мені далеко не все подобається в тому, як ведеться справа. Я розумію причини, ми всі їх розуміємо, чому і як може затягуватися справа… Але я дуже сподіваюся, що навіть якщо трапиться так, що мені будуть перешкоджати, я просто розповім усе сама. Ось і все", - сказала вона.

Крім того, виконавиця дала зрозуміти, що підозрює людину зі свого близького оточення, з якою раніше підтримувала дружні стосунки. За її словами, йдеться про особу з вираженими нарцисичними рисами.

Тополя стверджує, що ситуація була спланована заздалегідь і готувалася протягом кількох місяців. При цьому, на її думку, організатори не очікували такої реакції з її боку і розраховували, що вона звернеться до них по допомогу.

Артистка також заявила, що ці люди, як вона вважає, протягом багатьох років використовували маніпуляції у власних інтересах.

Коментуючи хід розслідування, співачка зізналася, що те, що відбувається, вже викликає в неї скоріше посмішку, ніж здивування. За її словами, вона продовжує отримувати нові звинувачення на свою адресу, проте ставиться до них з іронією.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

Олена Тополя - скандал зі зливанням відео

Раніше зловмисники вимагали від Олени Тополі гроші за те, щоб не поширювати її інтимне відео. Після відмови вони дійсно поширили відео серед ЗМІ та блогерів. Однак артистка зайняла жорстку позицію і передала справу до правоохоронних органів. У результаті їхньої роботи було затримано 23-річного мешканця столиці, якому загрожує до 12 років ув’язнення.

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Про особу: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птах", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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