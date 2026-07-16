В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового: що відомо

Слідчі та експерти розпочали ідентифікацію тіл.

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Україна повернула 501 тіло загиблих військових - деталі репатріації / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ключові тези:

Репатрійовано 501 тіло, ймовірно українських бійців

Особи загиблих встановлюватимуть слідчі та експерти

В Україну повернули 501 тіло загиблих, яких російська сторона визначає як українських військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", - йдеться у повідомленні штабу. відео дня

Зазначається, що повернення тіл стало результатом спільної роботи одразу кількох структур сектору безпеки й оборони України. До процесу долучилися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаний центр при СБУ, Збройні Сили України, МВС України, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інші структури.

Окремо в КШППВ подякували міжнародним партнерам за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - зазначили у штабі.

Хто транспортує тіла загиблих

Технічну частину операції - безпосереднє перевезення тіл - забезпечує окремий підрозділ Збройних Сил.

"Окрема подяка особовому складу Об'єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію", - повідомили в КШППВ.

Повернення загиблих - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 червня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими інформував про повернення 522 тіл, які, за твердженнями російської сторони, належать українським захисникам.

16 травня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про черговий етап репатріації, під час якого було повернуто 528 тіл загиблих.

9 квітня координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в межах репатріаційних заходів до України було повернуто тисячу тіл загиблих. У штабі зазначили, що повернення тисячі тіл відбулося за участі кількох державних структур і міжнародних партнерів.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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