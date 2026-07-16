Зеленський вперше відреагував на протести та заяви Федорова - що він сказав

Зеленський прокоментував кадрові зміни, протести в Україні та долю Михайла Федорова в команді влади після його гучної критики військового керівництва.

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Зеленський уперше відреагував на відставку та критику Федорова / Колаж: Главред

Клбючові тези:

Яке майбутнє Михайла Федорова в команді Зеленського

Хто стане новим міністром оборони України замість Федорова

Що сказав Зеленський про реформу ТЦК та ганебні моменти "бусифікації"

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно прокоментував акції протесту, які відбулися після кадрових рішень у владі та обговорення можливих змін у Міністерстві оборони. Глава держави заявив, що сприймає право українців на мирне волевиявлення навіть під час війни, запевнив, що чує суспільство, а також пояснив, чому був змушений особисто втрутитися у ситуацію навколо взаємодії між керівництвом армії та Міністерством оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, яку транслювало Суспільне.

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Зеленський про протести: право людей виходити на вулиці є проявом демократії

Президент наголосив, що не вважає сам факт протестів проблемою для держави. Навпаки, за його словами, можливість громадян відкрито висловлювати свою позицію навіть в умовах повномасштабної війни є підтвердженням того, що Україна продовжує залишатися демократичною країною.

Водночас глава держави підкреслив, що уважно стежить за реакцією суспільства та не ігнорує критичні сигнали. Він пояснив, що саме тому готовий відповідати навіть на ті питання, яких за інших обставин волів би не торкатися публічно.

"Ми боремося за свободу і демократію. Тому люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти - і правильно. Навіть під час війни люди можуть продемонструвати своє волевиявлення. Я вважаю, що це найголовніше", - наголосив Зеленський.

Президент також звернув увагу, що відкритість влади не означає відсутності обмежень у воєнний час. За його словами, є інформація, яка не приховується від українського суспільства, однак існують дані, які не можуть бути оприлюднені виключно з міркувань безпеки.

Окремо Зеленський зазначив, що почув позицію громадян і навіть відреагував на окремі питання, які не планував детально коментувати. Він дав зрозуміти, що остаточні рішення щодо кадрових процесів ще не завершені.

"Я розумію, чую і навіть відповідаю. Не тому, що є секрети від нашого суспільства. Є секрети від росіян. На цьому я поки що спробую поставити три крапки, тому що крапки ще не поставив", - сказав президент.

Зеленський пояснив, чому виникла потреба у змінах у Міністерстві оборони

Президент повідомив, що рішення щодо кадрових змін пов'язане не з особистими конфліктами окремих посадовців, а зі складною системною взаємодією між керівництвом Збройних сил та Міністерством оборони.

За словами глави держави, напруження існувало на різних рівнях управління, тому необхідно було шукати рішення, яке дозволить покращити роботу оборонного сектору. Він підкреслив, що поважає всіх учасників процесу, визнає їхні професійні якості, але водночас не може ігнорувати проблеми, якщо вони впливають на ефективність державного управління.

"Дивлячись на пріоритети, на складний діалог між керівництвом армії і Міністерством оборони, я зрозумів, що ця проблема не тільки в особистостях. Вона існує на різних рівнях", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що Михайло Федоров не залишить президентську команду. Він підтвердив, що вже обговорюється його подальша роль, хоча конкретний формат роботи поки що не розголошується.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Крім цього, Зеленський пояснив, що нинішній прем'єр-міністр Сергій Корецький має власне бачення формування уряду та кадрової політики, тому окремі зміни стосуються не лише Міністерства оборони, а й інших ключових міністерств.

"Я впевнений, що Михайло залишатиметься в команді. Ми трохи пізніше проговоримо, як саме це буде виглядати", - заявив глава держави.

Президент розповів про інші кадрові рішення та можливу роботу колишніх міністрів

Пояснюючи загальну логіку кадрових перестановок, Зеленський навів приклад Міністерства економіки. За його словами, навіть сильні міністри можуть отримувати інші пропозиції, якщо цього потребує нова архітектура уряду.

Президент повідомив, що обговорював із керівником Офісу президента та начальником ГУР Кирилом Будановим можливість запропонувати ексміністру економіки Олексію Соболеву нову посаду в Офісі президента.

Буданов / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, головною метою є не усунення досвідчених управлінців, а їхнє максимально ефективне використання на тих напрямках, де вони можуть принести найбільшу користь державі.

"Ми хочемо запропонувати Соболєву посаду заступника з економіки в Офісі Президента України. Він сильна людина, але у нового прем'єра є своє бачення посилення уряду", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що подібний підхід стосується й інших представників урядової команди.

Зеленський визнав наявність проблем в армії, мобілізації та роботі ТЦК

Президент окремо зупинився на ситуації всередині сектору безпеки та оборони. Він визнав, що поряд із успіхами українських військових існують і серйозні проблеми, які не можна замовчувати, зокрема у питаннях мобілізації, діяльності ТЦК та загальної втоми суспільства від війни.

Глава держави наголосив, що відповідальність за ці складні виклики не може покладатися лише на одну зі структур - армія та Міністерство оборони мають відповідати спільно.

"Дещо відбувається. І є питання також із мобілізацією. І попри те, що я чудово розумію: тут, напевно, просто дуже складно знайти механізм, щоб усе відбувалося з повагою до людей. Дуже складно, але цю проблему не вирішено. І тому, коли ми говоримо про ситуацію на полі бою, операції, стан справ у бригадах чи роботу ТЦК, ми повинні визнавати, що в нас є правильні речі, а що є неправильним і навіть ганебним. Такі проблеми треба вирішувати. Я не кажу, хто саме з цих двох сторін повинен це робити - я вважаю, що вони мають працювати разом. Бо не може бути так, що тут хтось один перемагає, а там хтось один відповідає. Ні, ми разом перемагаємо і разом відповідаємо за речі, які викликають суспільний резонанс і нерозуміння. У таких питаннях я - президент України, і зараз ми говоримо з вами відверто, без прикрас. Я, бачите, намагаюся знаходити правильні слова, щоб ви зрозуміли суть роботи президента", - детально пояснив Зеленський.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Він підкреслив, що держава повинна чесно визнавати як свої сильні сторони, так і прорахунки, адже лише відкритий аналіз проблем дозволить їх виправити та зберегти єдність суспільства і військового керівництва.

Чому Зеленський особисто втрутився у конфлікт між армією та Міністерством оборони

За словами президента, в ідеалі обидві структури повинні щодня працювати без необхідності постійного втручання глави держави. Проте через відсутність порозуміння між сторонами він був змушений взяти відповідальність на себе.

"Бо без мене вони не сідають. Ви розумієте? Я президент України. А є Міністерство оборони і є керівництво армії. Вони повинні працювати самі, щоденно, постійно. І чесно, при моїй підтримці, безумовно, для мене це пріоритет. Але і повинні вирішувати деякі елементи на своєму рівні. Знов таки, з повагою відношусь. Тому послідовність своїх дій, безумовно, я буду демонструвати. Я просто показую, якщо сторони не можуть вирішити питання, прийдеться вирішувати мені. Що зрозуміло? Абсолютно", - наголосив Зеленський.

Зеленський визнав, що не знімає із себе частини відповідальності за нинішню ситуацію. Він також зазначив, що добре знає сильні та слабкі сторони кожної зі сторін конфлікту і хотів би бачити їхню спільну роботу на користь України.

"Президент під час війни не має обирати між сторонами. Я дуже хотів би єдності. Але сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, а й моя. Якщо сторони не можуть вирішити питання, то доведеться вирішувати мені. Це абсолютно зрозуміло", - сказав Зеленський.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Зеленський підтвердив, що Ігор Клименко є одним із кандидатів на посаду міністра оборони

Зеленський підтвердив, що глава МВС Ігор Клименко справді входить до числа кандидатів, однак наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено. Він нагадав, що кандидатури міністрів оборони та закордонних справ проходять окрему парламентську процедуру, тому відповідні документи ще не були внесені до Верховної Ради.

"Ігор Клименко розглядається як одна з кандидатур. У нього є дуже сильні сторони. Я вважаю, що постачання, організація роботи та знищення ганебних моментів у системі можуть бути його сильними сторонами", - зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що серед головних переваг Клименка він бачить його досвід у питаннях організації роботи, наведення порядку та боротьби із порушеннями, пов'язаними з мобілізаційними процесами.

"По-перше, армія повинна працювати разом із міністерством. Друга історія - це ТЦК. Я вже не можу сказати, що ТЦК - це виключно сфера військових. Як я вже казав, питання мобілізації є складним, і ним треба займатися всім: і армії, і міністерству. Тому я вважаю, що сильні сторони Клименка - це, скажімо так, налагодження постачання та знищення ганебних моментів "бусифікації". Але знову ж таки, це питання я ще розглядаю. Парламентарі вже проголосували й підтримали прем'єр-міністра, і я вважаю, що це дуже правильно. Зараз вони мають голосувати далі - напевно, саме в ці хвилини, точно не знаю, о котрій годині призначено голосування", - резюмував президент.

Водночас глава держави наголосив, що фінальне рішення щодо керівництва Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ поки що не ухвалене.

Що готує Росія після виборів: Зеленський назвав два сценарії Кремля

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що наразі не бачить ознак зміни курсу Кремля, однак назвав фактори, які можуть свідчити про зростання внутрішнього тиску на російське керівництво. Водночас він припустив, що після вересневих виборів у Росії можливі як нові ескалаційні кроки, так і готовність до переговорів.

За словами глави держави, відповіддю Росії на українські дії залишаються масовані атаки дронами та ракетами. Водночас він переконаний, що такі удари не є свідченням готовності Москви змінити свою політику.

"Відповіді Росії ми з вами відчуваємо абсолютно однаково. Чи ви на Банковій, чи ви на Троєщині, чи ви в Одесі, чи ви в нашому Харкові, будь-де. Тобто це дрони і ракетні удари. Мені здається, що це їх така постійна відповідь, яка не змінюється, або нарощується, або є невеличкі паузи, але вони не через те, що у них якісь з'явились розуміння, що потрібно змінювати курс цієї війни і йти до миру", - сказав Зеленський.

Як удари вглиб РФ змінюють настрої росіян

Президент наголосив, що Україна продовжує відповідати на російську агресію, а головною метою таких дій є послаблення військово-економічного потенціалу РФ. Він зазначив, що вже помітні перші ознаки впливу українських ударів по критично важливій інфраструктурі ворога.

"Ми нарощуємо відповіді, вони нарощують агресивні удари. Закономірні речі. Що є індикатором того, що щось змінюється? Індикатором є суспільство Російської Федерації, яке після постійних наших глибоких ударів (deep strikes) мало дефіцит з енергоносіями. Тобто сама Росія має сьогодні імпортувати деякі речі в Росію. Це нам вдається", - зазначив він.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Зеленський також повідомив, що українська сторона фіксує зміни всередині російської воєнної системи. Через скорочення доходів від експорту та логістичні проблеми в деяких інституціях країни-агресорки вже урізають фінансування. За словами президента, це поступово збільшує кількість росіян, які хочуть завершення війни.

"Дизель і бензин через логістичне блокування України в Росії перетворив ці індикатори на більш позитивні для нас. Почало збільшуватися кількість людей в Росії, які хочуть, щоб ця війна завершилась. Ілюзій немає. Те, що ми бачимо чітко, - в рази збільшувалася кількість людей, яка дійсно хоче, щоб ця війна завершилась", - наголосив Зеленський.

Два сценарії Кремля після виборів у вересні

Окремо глава держави висловився щодо можливого розвитку подій після російських виборів, які мають відбутися у вересні. Він не виключив різних сценаріїв - від нової хвилі мобілізації до початку реального політичного процесу.

"Безумовно, небезпечний період до виборів Росії. Але в вересні після виборів, не можу вам сказати точно, вони можуть збільшити ескалаційні кроки, один з них - більша мобілізація. Може таке бути? Може бути. Або будуть готові до діалогу. Може таке бути? Впевнений", - сказав президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що позиція України щодо завершення війни залишається чіткою: для Києва пріоритетом є справедливе закінчення війни, де припинення вогню та обговорення умов мають забезпечити довготривалий мир, а не просту паузу для ворога.

"Для нас пріоритет - закінчення війни. І припинення вогню, і обговорення всіх умов. Але припинення вогню не після якихось капітуляційних умов, а саме припинення вогню. І умови треба обговорювати. Нам треба посилюватися", - заявив він.

Про успіхи Сил безпілотних систем та роль "Мадяра"

Говорячи про успіхи українських Сил безпілотних систем, Зеленський окремо згадав їхнього командувача Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Президент наголосив, що нинішні масштабні результати на фронті та в тилу РФ стали наслідком багаторічної роботи великої кількості військових, інженерів та виробників, а не заслугою лише окремих осіб.

"Це вже покоління людей, які працюють з дронами, і покоління людей, які готують такі операції, і вже ціле покоління компаній, які побудували свої дронові компанії ще до початку повномасштабної війни. Під час повномасштабної війни це стало індустрією. Ми повинні поважати всіх, хто забезпечує посилення, єдність і перемогу для нашої держави", - підкреслив Зеленський.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Чи є загроза мобілізації в Росії

Як писав Главред, глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що інформація про можливу нову хвилю мобілізації в Росії відповідає одному зі сценаріїв, про який він говорив ще у квітні. На його думку, намір Кремля продовжувати війну за нинішніх умов свідчить лише про неадекватність Володимира Путіна та його найближчого оточення, зокрема Валерія Герасимова, Миколи Патрушева, братів Ковальчуків і Сергія Наришкіна.

Водночас Коваленко зазначив, що навіть якщо рішення про нову мобілізацію буде ухвалене восени, це не забезпечить Росії суттєвого посилення. За його оцінкою, нові мобілізовані лише компенсуватимуть втрати на фронті, оскільки нинішні темпи набору особового складу вже не покривають кількість загиблих і поранених.

"Також у випадку такого рішення пального в росіян більше не стане, територія Росії буде розбиватися системно далі. І допомагати Путіну в такому маразмі іншим не бажано, бо дехто може втратити всю економіку за 3-5 днів. Звісно, набагато краще, щоб в РФ вирішили питання з Путіним і завершили війну. Тоді наслідки для РФ будуть не такими, якими будуть взимку, у випадку продовження війни", - вказував він.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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