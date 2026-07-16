Документи на призначення вже в Раді: названо нового прем’єр-міністра України

Зеленський вніс до Ради подання на призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром, парламент розгляне його найближчим часом.

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Сергій Корецький може очолити Кабмін після голосування народних депутатів / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/sergii.koretskyi

Коротко:

Зеленський вніс кандидатуру Корецького до Ради

Стефанчук підтвердив надходження подання

Парламент розгляне призначення найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський 15 липня вніс до Верховної Ради подання про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Найближчим часом парламент має розглянути відповідне подання згідно з установленою процедурою. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, до парламенту офіційно надійшло подання президента щодо призначення Корецького главою уряду.

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"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", – написав Стефанчук.

Таким чином розпочалася офіційна процедура розгляду кандидатури нового очільника Кабінету Міністрів. Для призначення прем’єр-міністра необхідна підтримка більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що за результатами проведених консультацій саме Сергій Корецький є найбільш відповідним кандидатом на посаду глави уряду.

Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Сергій Корецький - що про нього відомо

Сергій Корецький раніше не працював в органах державної влади, однак має значний досвід управління великими державними та приватними компаніями. Як повідомляє "Суспільне", його вважають ефективним антикризовим менеджером.

Корецький народився у Луцьку у 1978 році. Кар’єру розпочав у групі компаній "Континіум", де працював помічником співвласника бізнесу та народного депутата Ігоря Єремеєва. У 2006 році обидва балотувалися до Верховної Ради за списком "Народного блоку Литвина", однак Корецький отримав непрохідне місце.

У 2013 році він став генеральним директором мережі автозаправних станцій WOG, яка входила до структури "Континіуму". За даними співрозмовників видання, саме за його керівництва компанія активно розвивала мережу кафе на АЗС, що зробило бренд одним із найвідоміших серед українських водіїв.

Після загибелі Ігоря Єремеєва Корецький залишив компанію та зосередився на розвитку власної мережі кав’ярень Idealist.

До управління великим бізнесом він повернувся після націоналізації державою компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". Корецький очолив обидва підприємства. За словами джерел "Суспільного", його роботу на цих посадах оцінюють позитивно. Зокрема, стверджується, що саме за його ініціативи держава придбала мережу автозаправних станцій Shell після рішення компанії залишити український ринок.

На початку 2025 року Корецький переміг у конкурсі на посаду голови "Нафтогазу". Після складного опалювального сезону 2024–2025 років компанія під його керівництвом розпочала підготовку до наступної зими, зокрема нарощування запасів газу. Також він займався залученням фінансування для цих потреб.

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Як раніше повідомляв Главред, Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром". Таку можливість наразі обговорюють в українській владі, повідомляють джерела 24 Каналу серед народних депутатів.

Крім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо міністрів ще не ухвалене. За його словами, він ще не вирішив долю Федорова і проведе перемовини з військовим керівництвом.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала у відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви на звільнення до Ради. Згодом вже 14 липня уряд на чолі із Юлією Свириденко Верховна Рада відправила у відставку.

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Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук - український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019-2021 роках - радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019-7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019-7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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