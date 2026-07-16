Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів України

Рада призначила більшість членів Кабміну.

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Уряд сформовано без очільників МЗС та Міноборони / Колаж: Главред, фото: t.me/Koretskyi_official, facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Рада призначила 16 членів Кабміну

За рішення проголосували 264 нардепи

Очільників МЗС та Міноборони наразі не обрали

Верховна Рада України сформувала новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Парламент підтримав призначення більшості членів уряду, після чого Кабмін вважається сформованим. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідні кадрові рішення проголосували 264 народні депутати. До складу нового уряду увійшли 16 міністрів та віцепрем’єрів. Посади міністрів закордонних справ і оборони наразі залишилися без призначень.

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Голосування за склад уряду / Фото: t.me/yzheleznyak

Першим віцепрем’єр-міністром-міністром енергетики призначили Дениса Шмигаля. Посаду віцепрем’єр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури отримала Тетяна Бережна, а віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції став Всеволод Ченцов.

До нового складу Кабміну також увійшли:

Віталій Безгін - міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб;

Матвій Бідний - міністр молоді та спорту;

Андрій Бутенко - міністр освіти і науки;

Іван Вигівський - міністр внутрішніх справ;

Тарас Висоцький - міністр аграрної політики та продовольства;

Микола Калашник - міністр відновлення, інфраструктури та транспорту;

Віталій Кім - міністр у справах ветеранів;

Олександр Кравченко - міністр економіки та довкілля;

Віктор Ляшко - міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко - міністр фінансів;

Денис Маслов - міністр юстиції;

Денис Улютін - міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Оксана Ферчук - міністр цифрової трансформації.

Призначення міністра закордонних справ та міністра оборони Рада винесла за межі цього голосування. Подання від президента щодо кандидатів на ці посади до парламенту поки не надійшли.

Рада пішла на місячну перерву без призначення міністра оборони та глави МЗС. Наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 18 серпня.

Станом на зараз залишаються вакантними посади міністра закордонних справ, міністра оборони, голови СБУ та голови Служби зовнішньої розвідки України.

Кадрові зміни в уряді - останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 13 липня подала заяву про відставку. Згодом, 14 липня, Верховна Рада ухвалила рішення про відставку уряду на чолі зі Свириденко.

Також 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. За його кандидатуру проголосували 289 народних депутатів, один - проти.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський пояснив кадрові зміни в уряді та Міноборони необхідністю покращити роботу оборонного сектору й державного управління. За його словами, проблема полягала не в особистих конфліктах, а у складній взаємодії між керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони. Президент також зазначив, що Михайло Федоров залишиться в команді, а колишньому міністру економіки Олексію Соболеву можуть запропонувати нову посаду в Офісі президента.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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