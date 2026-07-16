Путіна не врятують навіть бункери: журналіст спрогнозував майбутнє диктатора

Система може усунути Путіна, але спершу має визначитися з кількома нюансами.

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Путін грає на випередження, бо розуміє, що його чекає / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Що сказав Сотник:

Путіна може усунути від влади його оточення

Оточення диктатора чекає вдалого моменту, щоб розіграти свої карти у переговорах

Путін розуміє, що йому загрожує, тому обмежує своє оточення

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін все більше боїться, що його спробують ліквідувати, чи усунути від влади. Однак очільника країни-агресорки Росії не врятують ні бункери, ні майже тисяча працівників Федеральної служби охорони.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник та публіцист Олександр Сотник. За його словами, усунути Путіна може його оточення після певних подій, але є важливий нюанс.

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"Система, тобто весь комплекс, який формує соціум, ментальність, органи влади, повинна зрозуміти не тільки, хто прийде після Путіна, хто зможе на 100% гарантувати їй подальше існування, безпеку та збереження накопичених капіталів, а й про те, як розгорнути цей "Титанік", чи хоча б те, що від нього залишиться, і як розіграти свої карти за столом переговорів із Заходом", - наголосив журналіст.

Влада Путіна в Росії послаблюється

Перед оточенням Путіна може постати важливе питання: залишати диктатора живим, чи ні. На думку Сотника, усунути його можуть точно, але відкритим залишається питання ліквідації диктатора.

"Якщо система вирішить його "грохнути", то так чи інакше його "грохнуть", та хоч мокрими пелюшками задушить. Інше питання – Путіна усувати чи залишити для Гааги? Скільки він знає, чи не збовтне зайвого, чи не почне співати всіма мовами? Як організувати торги, чи виставляти на них ім'я Путіна? Отже, доведеться розібратися з безліччю моментів перед тим, як вирішити кадрове питання", - зауважив публіцист.

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При цьому Сотник згадав арешт Іллі Трабера - одного з лідерів Тамбовсько-Малишівського злочинного угруповання та найближчого друга, соратника Путіна. Тоді ж проходили обшуки у Петрова, "правої руки" Трабера.

Це, на думку журналіста, вказує на те, що в Росії змінюється влада, адже сам Путін не міг би допустити такого повороту подій.

Водночас диктатор зараз почав розуміти, що далі для нього ситуація буде змінюватися у гіршу сторону, тому він грає на випередження і практично нікому не довіряє.

Як в РФ може відбутися зміна влади - прогноз

Главред писав, що за словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, зараз у Росії сформувалися всі передумови для чергового палацового перевороту.

Зокрема російська бізнес- та політична еліта першою відчула на собі руйнівний вплив міжнародних санкцій: арешти і блокування активів, катастрофічне падіння доходів від експорту в енергетиці, хімічній промисловості, металургії та сільському господарстві, обмеження пересування по світу, заборони на в'їзд до цивілізованих країн і неможливість користуватися розкішшю, до якої вони звикли.

Зміна влади в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що оточення російського диктатора Володимира Путіна з високою ймовірністю може піти на його фізичне усунення, щоб зберегти власні позиції після зміни влади.

Напередодні стало відомо, що трансформація Росії можлива лише через діяльність опозиції, а не в рамках чинного режиму. Але зміни можуть відбутися лише після відходу Путіна та приходу до влади сил, які він відносить до збройної опозиції.

Раніше повідомлялося, що для зміни влади в РФ потрібен масштабний протест саме в Москві. Зараз складно уявити, що Москва почне бунт. Хіба що у відповідь на бомбардування Києва почнуться щоденні атаки Збройних сил України на Москву.

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Про персону: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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