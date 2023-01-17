Долар по 40 залишиться в мріях: в НБУ розповіли про курс валют на найближчі місяці

В Україні очікується посилення девальвації курсу національної валюти.

Долар, курс валют / УНІАН

Український бізнес очікує ослаблення гривні у 2023 році – до його кінця прогнозується курс в 42,59 грн/долар, при тому, що в III кварталі 2022 року цей показник становив 41,93 грн.

Про це повідомляє НБУ. Зазначається: також значно знизилася кількість тих, хто очікує курс долара в рамках 38-40 грн – удвічі.

"Очікується посилення девальвації курсу національної валюти: майже вдвічі скоротилася частка очікують курс національної валюти в межах 38.00–40.00 грн/дол. США. Середнє значення обмінного курсу, якого респонденти очікують через 12 місяців, становить 42.59 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 41.93 грн/дол. США)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. У коментарі ubr.ua він нагадав про недавній масований обстріл РФ.

Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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