100 гривень за долар: експерт попередив про "страшилку" катастрофічної девальвації

Найважчі періоди, в тому числі в економіці, Україна вже пройшла, впевнений Андрій Новак.

Андрй Новак спрогнозував курс долара / УНІАН

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак прокоментував ймовірність різкої девальвації до показника 100 гривень за 1 долар.

За його словами, такі прогнози є "страшилками" і провокаціями, якими намагаються розхитати внутрішню ситуацію в Україні. Таку думку експерт висловив в інтерв'ю Главреду.

"Навіть з точки зору динаміки війни, найгірше ми прожили в першій половині 2022 року, а далі почалося важке, але поступове відвоювання Збройними силами України тимчасово окупованих територій і нанесення ворогові все більшої і більшої шкоди – кількість втрат особового складу Російської Федерації вже перевищила 100 тисяч осіб. Так буде і надалі, тому що підтримка України зброєю і боєприпасами буде тільки зростати", — говорить він.

Економіст також упевнений в тому, що найважчі періоди, в тому числі в економіці, Україна вже пройшла.

"Згадайте хоча б паливну кризу і порушення торгової логістики, які ми подолали. Зараз основні торговельні логістичні шляхи відновлені або замінені, і паливна криза також позаду. Незважаючи на постійне бомбардування наших об'єктів енергетичної інфраструктури, українська економіка працює. Незважаючи на регулярні відключення світла, у нас працюють торгові точки, заклади громадського харчування, аптеки, сервіси, промислові та аграрні підприємства тощо. В принципі, найважчий період ми вже минули. Тому "страшилки" про курс 100 гривень за долар потрібно якщо не ігнорувати, то сприймати виключно як провокацію", — додав Новак.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. У коментарі ubr.ua він нагадав про недавній масований обстріл РФ.

Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що уурс долара в Україні міг би вже стати тризначним.

Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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