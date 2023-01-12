Тільки готівкою: у Пенсійному розповіли, як отримати пільги на ЖКГ у 2023-му

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги в грошовій безготівковій формі, розповіли, як отримувати пільги в нових умовах "живими" грошима.

У Пенсійному розповіли, як отримати пільги на ЖКГ у 2023-му / Колаж фото УНІАН

Оскільки з початку нинішнього року повноваження щодо виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду, саме в його філії тепер слід звертатися українцям, а не в соцзабези, як раніше. Про це повідомляють представники установи.

При цьому, кажуть чиновники, українцям потрібно пам'ятати, що тепер такі пільги надаються виключно готівкою.

Пенсіонерам, які до грудня минулого року отримували пільги в грошовій безготівковій формі, виплата буде здійснюватися шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в банках або через відділення "Укрпошти".

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі та не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їхні поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в Ощадбанку.

Далі - щоб зняти кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися в Ощадбанк для укладення договору банківського рахунку.

Крім того, якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на виплату пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення "Укрпошти", то він повинен звернутися з відповідною заявою до територіального органу Пенсійного фонду одним з трьох способів:

особисто в будь-який сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду;

через пошту;

через Особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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