Ціни на продукти б'ють всі рекорди: що подорожчало найбільше

Ціни на хліб в Україні також б'ю рекорди. За рік Хлібопродукти подорожчали більш ніж на 30%.

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти в Україні у грудні 2022 року та грудні 2021 року зросли одразу на 34,4%. Це вище загальної інфляції, яка склала 26,6%.

Як повідомляє Державна служба статистики, серед продуктів найбільше подорожчали, яйця - на 76,6%.

Далі фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%, риба та рибопродукти - 45,8%, цукор - на 31,0%.

Ціни на хліб в Україні також б'ю рекорди. Хліб і хлібопродукти за рік подорожчали на 30,3%.

Крім того, олія подорожчала на 28,9%, макаронні вироби - на 27,9%, сир - на 25,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 24,6%, хліб - на 22,1%, молоко на 18,7%, соняшникова олія - на 14,5%.

Ціни на продукти

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що в 2023 року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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