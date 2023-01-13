В Україні з січня 2023-го перерахували вартість доставки газу. Після цього деяким українцям доведеться платити в два рази більше.

Українцям перерахували тариф на доставку газу: хто платитиме з січня вдвічі більше / brecorder.com, debaty.sumy.ua

В Україні з січня 2023 року постачальники перерахували вартість доставки газу споживачам. І в зв'язку з цим, деяким українцям доведеться платити в два рази більше. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Перш за все це торкнеться людей, які стали більше споживати газу за минулий опалювальний рік (з січня позаминулого по січень минулого року). Особливо значним воно буде в таких ситуаціях:

якщо встановлено індивідуальне газове опалення в багатоквартирному будинку, а сусіди виїхали надовго і тепер доводиться жити з холодними стінами;

якщо люди замість електричного бойлера встановили газовий;

якщо люди використовують газову плиту для обігріву приміщення (а це безпосередньо порушує правила безпеки).

Експерти нагадують, що в Україні в результаті реформи ринку газу розділили функції продажу і доставки газу. І саме завдяки цьому споживач може прямо вибирати − у кого купувати газ (у продавців, які мають доступ до інфраструктури). Однак утримання газової мережі, обслуговування, ремонти, розрахунок обсягів споживання – всі ці процедури потребують оплати.

"За основу береться обсяг споживання газу протягом "газового року". Це проміжок часу з початку жовтня до кінця вересня. Сума кубометрів газу, спожитого за рік, множиться на тариф на доставку. Результат ділиться на 12 рівних платежів, які виплачуються щомісяця протягом року", – пояснили представники пресслужби регіональної газової компанії.

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, Компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон 2022-2023 років.

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