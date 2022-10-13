Рекордний зліт долара: українців попередили про курс 50 грн/$

Курс долара в Україні може рекордно підскочити / УНІАН

Курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. У коментарі ubr.ua він нагадав про недавній масований обстріл РФ.

Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

"Гривня може впасти і до рівня 50 гривень за долар, але це буде спекулятивний стрибок, який можна буде використовувати тільки на користь мінял або банків... продавати валюту за високим курсом будуть, а ось купувати будуть тільки з високим спредом, так як офіційний курс гривні не впаде", - додав Болтян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні міг би вже стати тризначним.

Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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