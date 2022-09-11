Понад 100 гривень за долар: українцям розкрили сценарій захмарної девальвації

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Курс долара в Україні міг би вже стати тризначним, заявив глава Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів, розповів він в ефірі Каналу 24.

За його словами, обсяги цієї допомоги зростають:"Транш цього місяця був більшим, ніж нам було потрібно".

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Банкір упевнений, що західні партнери України розуміють ситуацію з економікою воюючої країни і підтримують її.

"Адже зброя-зброєю, але якби у нас курс був захмарний, були б проблеми з виплатою зарплат і несплата пенсій, то це теж був би деструктивний фактор. І не знати, що гірше вплинуло б на Україну – фактор війни чи економіки", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що деякі банки підняли курс до 42 гривень за долар.

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