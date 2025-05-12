Євро дешевшатиме: експерти оцінили ситуацію на ринку валют до 18 травня

Принаймні на тиждень відкладається очікувана незначна девальвація готівкової гривні

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Курс валют на тиждень 12-18 травня 2025 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Що відбуватиметься на валютному ринку впродовж тижня

Скільки коштуватимуть долар і євро

Національний банк зміцнив курс гривні до долара. Станом на 12 травня курс долара встановлено на рівні 41,55 грн (-16 коп.), а курс євро - 46,75 (-56 коп.). Зі свого боку, експерти поліпшили тижневі прогнози щодо курсу гривні до долара.

Голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський сказав ТСН, що на українському валютному ринку триває штиль. За його прогнозом, курс долара поки що змінюватиметься незначно в межах статистичної похибки або 10-15 копійок.

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Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що принаймні на тиждень відтерміновують очікувану незначну девальвацію готівкової гривні - вище 42 грн у продажу і 41,40 грн у купівлі. Протягом тижня з 12 по 18 травня курс валют залишиться таким самим, як і був.

"У травні сподіваємося на сезонне зниження інфляції, тому "для рівноваги" регулятор зможе дещо послабити офіційний курс гривні", - сказав Пендзин.

Зі свого боку, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин констатував, що зацікавленість населення в купівлі доларів виявилася короткою. Вона протрималася лише тиждень між квітнем і травнем, а надалі українці знову продавали більше доларів, ніж купували. Це також вплинуло на зниження курсу на готівковому ринку.

"На нас чекає другий поспіль "нецікавий", тобто спокійний тиждень, без значних коливань курсу. Імовірність непрогнозованих подій на світовому або нашому ринку незначна", - підкреслив Забловський.

Водночас євро на поточному тижні має й надалі дешевшати. За словами Шевчишина, цьому сприятиме зниження напруженості торговельної та митної війни між США та ЄС.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, за прогнозом Нацбанку, курс долара в Україні може зрости до 55 гривень за долар.

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський також прогнозує, що в травні гривня може сильно впасти щодо долара і євро.

Тим часом Міжнародний валютний фонд поліпшив довгостроковий прогноз для гривні. У квітневому звіті World Economic Outlook за 2025 рік зазначено, що курс долара сягне 50 гривень тільки у 2029 році.

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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