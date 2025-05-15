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Не в доларах і не в євро: у чому вигідно зберігати гроші українцям у 2025 році

Юрій Берендій
15 травня 2025, 03:12
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Економіст пояснив, чому в умовах інфляції та стабільного валютного курсу у 2025 році найбільш вигідно зберігати заощадження в гривневих ОВДП.
Не в доларах і не в євро: у чому вигідно зберігати гроші українцям у 2025 році
Як найвигідніше тримати заощадження українцям в 2025 році / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Пендзин:

  • Інфляція впливає на гривню та на долар
  • Заощадження потрібно розміщувати з урахуванням безпеки та прибутковості
  • Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) мають суттєву перевагу перед валютами

В умовах інфляції та коливань валютного курсу питання збереження заощаджень в Україні стає особливо актуальним. Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин під час чату на Главреді розповів, у чому краще тримати заощадження українцям.

Економіст Олег Пензин пояснює, що інфляція впливає як на гривню, так і на долар. Наприклад, долари 1991, 2000 і 2025 років — це зовсім різні за купівельною спроможністю гроші. Той, хто зберігав долари "під матрацом" протягом десятиліть, фактично втратив щонайменше половину їхньої вартості.

Він наголошує, що заощадження потрібно розміщувати з урахуванням надійності та прибутковості. Завжди слід аналізувати альтернативи: тримати в доларах, євро чи гривні — і порівнювати, що вигідніше з точки зору доходу й безпеки.

"Сьогодні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в гривні, вам дадуть близько 16% річних. Долар, якщо ви його понесете в банк, дасть вам 5% річних, по суті, нічого не дасть. Євро дасть ще менше. Якщо вкласти в ОВДП, то долар вам дасть 2,5% річних. Припустимо, за 4 тисячі гривень ви купуєте 100 доларів, або 70-80 євро. Гривню при цьому ви вклали в ОВДП. Ви прожили рік. За гривню ви отримали 17%, за долар - 3%, за євро - 1%. А потім усі ці купи перерахуйте в гривню і подивіться, що у вас вийде. А вийде у вас, що ОВДП за того рівня динаміки зростання курсу гривні щодо долара, який є сьогодні, набагато вигідніші", - радить він.

Економіст Олег Пенздин наголосив, що з початку року курс долара знизився з 42,5 до 41 гривні. Ті, хто купував валюту у січні, нині несуть збитки.

Тим часом, за його словами, якби ці кошти вклали в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), то за пів року отримали б 8% чистого прибутку, на відміну від банківських депозитів, які оподатковуються. ОВДП не обкладаються податками, що дає суттєву перевагу — різниця в ефективності може сягати 23%.

Дивіться відео, в якому економіст Олег Пендзин розповів, ціни на які продукти харчування в Україні стають захмарними, та чому в Росії повертаються продуктові картки та дефіцит товарів:

"Отже, до кінця 2025 року вигідніше вкладатися в ОВДП. Чому я говорю саме про 2025 рік? Тому що на весь 2025 рік у нас є макроекономічне фінансування в розмірі 50 мільярдів доларів, яке ми отримали від країн G7, а це гарантовано означає, що курс рухатися не буде. Тобто курс буде більш-менш прогнозований", - резюмував він.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні можливе зростання курсу долара до 55 гривень — такий сценарій передбачає Національний банк.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, офіційний курс долара може сягнути 41,6–42 гривень уже до кінця травня.

У макроекономічному прогнозі Dragon Capital зазначається, що НБУ, ймовірно, у другому півріччі 2025 року повернеться до поступового ослаблення гривні, коли темпи інфляції почнуть спадати.

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Хто такий Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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