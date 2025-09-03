Долар та євро полетіли вгору: українців чекає новий курс валют 4 вересня

В НБУ сказали, яким буде новий офіційний курс долара та євро.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-poleteli-vverh-ukraincev-zhdet-novyy-kurs-valyut-4-sentyabrya-10695032.html Посилання скопійоване

Курс валют на четвер / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют у четвер

На скільки послабилась гривня

На четвер, 4 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Відомо, що гривня послабила свої позиції. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, у четвер офіційний курс долара до гривні буде на рівні 41,37 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 1 копійку.

відео дня

Що важливо, по відношенню до євро гривня також послабилася позиції. Курс європейської валюти установлено на рівні 48,20 гривні за один євро. Гривня втратила 2 копійки.

Варто додати, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,37/41,40 грн/дол., а євро - 48,24/48,27 грн/євро.

Курс долара у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що курс долара в Україні у вересні залишатиметься стабільним, якщо буде своєчасна підтримка з боку регулятора.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що впродовж цього тижня курс долара в Україні залишатиметься стабільним і досить прогнозованим.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків вважає, що до кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень.

Крім того, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначається, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред