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Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту

Андрій Ганчук
9 липня 2025, 19:38
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Україна може побачити курс по 50 грн за один євро, вважає економіст.
Що буде з доларом: українцям розповіли, чи варто купувати валюту
Варто купувати долар, поки він подешевшав - економіст / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Євро може подорожчати ще сильніше
  • Українцям краще купувати як євро, так і долари
  • Можна зберігати гроші в депозитах або ОВДП

Долар в Україні на початку липня продовжив повільно дешевшати, тоді як євро стрімко дорожчає. Євро може подорожчати до 50 гривень, а українцям краще купувати як долари, так і європейську валюту.

Євро може стати ще дорожчим

Найближчим часом євро може подорожчати до 5 гривень, вважає головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

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"Я не виключаю, що Україна може побачити курс 50 грн/євро. Тут треба дивитися, як себе поводитиме Європейський банк. Тому що контрольована девальвація, на яку пішов долар - у принципі, буде потрібна і європейській валюті", - пояснив економіст", - цитують його Новини Live.

За його словами, незважаючи на те, що у Сполучених Штатів більш конкурентна економіка, ніж у Євросоюзу, позиції євро сьогодні сильніші за долар.

У чому зберігати заощадження українцям

Українцям краще зберігати заощадження як у євро, так і в доларах. Але поспішати з купівлею євро поки що не варто.

"Я розумію, що не всі можуть собі це дозволити. Але якщо вже вирішили в чомусь тримати гроші, то бажано, щоб все ж таки це була хоча б одна з цих двох валют, тому що скоро падіння долара зупиниться, і курс євро піде на спад", - вважає Ус.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Коли євро піде на спад

Згідно з прогнозом експерта, якщо ЄС застосовуватиме фінансові інструменти для контрольованого зниження курсу, ближче до середини осені курс євро почне знижуватися. Але серйозного падіння очікувати не варто.

"Купувати треба завжди на низькій ціні"

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас вважає, що саме зараз настав час для купівлі долара.

"Купувати треба завжди на низькій ціні. Коли валюта зростає - її купувати не варто. Якщо ми говоримо про іноземну валюту як інструмент заощаджень, то зараз можна купувати долар", - каже банкір.

Крім того, він підкреслив, що депозити або ОВДП також можна вважати надійними інструментами для заощаджень.

Курс долара в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва раніше заявила, що в липні долар може суттєво подорожчати. На її думку, також Нацбанк продовжить політику контрольованих валютних коливань.

Аналітики КІТ Group вважають, що якщо іноземна допомога Україні скоротиться, долар поступово подорожчає до 43,00-45,00 грн або навіть більше. Середньорічний бюджетний прогноз припускає подорожчання долара вище 45 грн.

На 10 липня Нацбанк встановив такий курс: 41,77 грн за 1 долар і 48,84 грн за 1 євро. Курс євро опустився нижче психологічної позначки в 49 грн.

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Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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