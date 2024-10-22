Долар і євро різко подорожчали: скільки коштує іноземна валюта

Коротко:
- Долар і євро подорожчали на 5 копійок порівняно з попередніми днями
- Ціна на долар станом на 22 жовтня становить 41,50 грн., на євро – 45,35 грн.
В Україні подорожчали долари і євро. Станом на вівторок, 22 жовтня, середній курс продажу долара у нашій державі становить 41 гривню 50 копійок, а курс євро становить 45 гривень 35 копійок.
Долар і євро подорожчали у порівнянні з курсом, який був у попередні дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу 22 жовтня.
Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 5 копійок до 41,50 гривні. Курс євро зріс також на 5 копійок і зараз становить 45,35 гривні.
Обмінні пункти купують долар в середньому по 41,05 гривні, а євро – по 44,55 гривні.
На міжбанку долар США перебуває на рівні 41,34-41,36 грн/долар (купівля-продаж) – відмічається зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.
Що відомо про долар?
Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.
Ціни на іноземну валюту в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що НБУ хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу – стало відомо, що зміниться. На сьогодні діє два кошики – для щоденного та щомісячного встановлення.
Також стало відомо, чи "підскочить" курс долара в листопаді – українцям сказали, до чого готуватись. Наразі Держстат фіксує прискорення інфляції в Україні.
Нагадаємо, експерт сказав, що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз. Курс долара і євро в Україні в грудні 2024 року зросте. Українцям варто зберігати свої заощадження у валюті, зазначив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. За його словами, гривню не варто розглядати як довго- і навіть середньостроковий інструмент для збереження вартості.
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