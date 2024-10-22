Долар і євро різко подорожчали: скільки коштує іноземна валюта

Курс в валют в Україні змінився – долар і євро зросли в ціні.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-rezko-podorozhali-skolko-stoit-inostrannaya-valyuta-10607531.html Посилання скопійоване

Долар і євро різко подорожчали/ колаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

Долар і євро подорожчали на 5 копійок порівняно з попередніми днями

Ціна на долар станом на 22 жовтня становить 41,50 грн., на євро – 45,35 грн.

В Україні подорожчали долари і євро. Станом на вівторок, 22 жовтня, середній курс продажу долара у нашій державі становить 41 гривню 50 копійок, а курс євро становить 45 гривень 35 копійок.

Долар і євро подорожчали у порівнянні з курсом, який був у попередні дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу 22 жовтня.

відео дня

Середній курс продажу долара в Україні піднявся на 5 копійок до 41,50 гривні. Курс євро зріс також на 5 копійок і зараз становить 45,35 гривні.

Обмінні пункти купують долар в середньому по 41,05 гривні, а євро – по 44,55 гривні.

На міжбанку долар США перебуває на рівні 41,34-41,36 грн/долар (купівля-продаж) – відмічається зростання на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на іноземну валюту в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що НБУ хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу – стало відомо, що зміниться. На сьогодні діє два кошики – для щоденного та щомісячного встановлення.

Також стало відомо, чи "підскочить" курс долара в листопаді – українцям сказали, до чого готуватись. Наразі Держстат фіксує прискорення інфляції в Україні.

Нагадаємо, експерт сказав, що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз. Курс долара і євро в Україні в грудні 2024 року зросте. Українцям варто зберігати свої заощадження у валюті, зазначив керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин. За його словами, гривню не варто розглядати як довго- і навіть середньостроковий інструмент для збереження вартості.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред