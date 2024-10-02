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НБУ хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу: що зміниться

Марія Николишин
2 жовтня 2024, 21:47
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На сьогодні діє два кошики – для щоденного та щомісячного встановлення.
НБУ хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу: що зміниться
Курс валют / колаж: Главред, фото: УНІАН

Національний банк України планує встановлювати курс гривні до усіх іноземних валют щоденно. На сьогодні діє два кошики - для щоденного та щомісячного встановлення. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що представники ринкового блоку НБУ провели чергову зустріч з найактивнішими учасниками грошового та валютного ринків.

НБУ презентував учасникам засідання план переходу до одного - щоденного - кошика валют для встановлення офіційного курсу.

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Під час засідання НБУ представив підходи до розрахунку нового індикатора валютного ринку - довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину. Розрахунок буде проводитися шляхом перемноження довідкового курсу долара та середнього значення котирувань BFIX долар США / євро, розрахованого з 10.30 до 12.00.

Також учасники засідання обговорили зміни до методології розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів. Нова методологія їх обрахунку, як очікується, відповідатиме методології розрахунку нового індикатора – довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину.

Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Курс долара в Україні - що відомо

Нагадаємо, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що відключення електроенергії та осіння девальвація можуть вплинути на гривню, проте драматичних змін очікувати не слід. У вересні 1 долар орієнтовно коштуватиме 41,4-42,2 грн.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

Крім того, засновниця компанії SpiceProp Наталія Бойко заявила, що літнє затишшя на валютному ринку України закінчилося - вже в жовтні курс долара до гривні зросте, оскільки національна валюта реагуватиме на ситуацію в макроекономіці.

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