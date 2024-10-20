Чи 'підскочить' курс долара в листопаді: українцям сказали, до чого готуватись

Наразі Держстат фіксує прискорення інфляції в Україні.

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Курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Останні кілька місяців завдяки посиленій підтримці НБУ курс гривні до долара перебував у досить вузькому діапазоні 41,0-41,5 грн/$. Про це в статті Нові ціни на продукти, долар по 42 і зміни для водіїв: що чекає на українців з 1 листопада розповіла Главреду директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Зазначається, що сталось це незважаючи на відчутне пожвавлення попиту на іноземну валюту через активізацію бізнесу та значні виплати за раніше випущеними ОВДП.

Крім того, такий вузький діапазон призвів до стабілізації вартості американської валюти і в готівковому сегменті, де протягом майже всього жовтня курс перебував у коридорі 41,3-41,6 грн/$.

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За її словами, у листопаді слід очікувати схожих тенденцій.

"Наразі, коли Держстат фіксує прискорення інфляції, обмінний курс відіграє особливо важливу роль як "якір стабільності", що стримує зростання цін за каналом імпорту та обмежує інфляційні очікування. Тому регулятор продовжить докладати додаткових зусиль для недопущення значних курсових коливань. Природно, вони відбуватимуться, реагуючи на конфігурації балансу попиту та пропозиції. Скажімо, на початку місяця традиційно зростає попит з боку населення, яке масово отримує зарплати", - підкреслила Золотько.

Вона також додала, що на початку другої декади листопада спливає термін сплати низки квартальних податків, через що бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності.

"У цей період зазвичай зростає пропозиція іноземної валюти. Незважаючи на ці фактори, я не очікую драматичних курсових змін у листопаді. На мій погляд, котирування на ВРУ не зможуть подолати позначку в 42,0 грн/$", - підсумувала Ганна Золотько.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

Доллар США / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Національний банк України на понеділок, 21 жовтня, встановив офіційний курс долара на рівні 41,23 грн/дол., що свідчить про незначне зміцнення гривні на 1 копійку порівняно з попереднім курсом.

Також відомо, що в українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара, особливо в продажу. Згідно з прогнозами, у період з 14 по 20 жовтня вартість американської валюти коливатиметься в межах 41,2-41,9 грн.

В той же час, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.

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