Що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз - прогноз

Гривню не варто розглядати як довго- і навіть середньостроковий інструмент для збереження вартості.

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Яким буде курс долара в Україні до кінця року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Курс долара і євро в Україні в грудні 2024 року зросте. Українцям варто зберігати свої заощадження у валюті.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця року курс долара коливатиметься в межах 42-43 грн, ближче до верхньої межі - близько 42,75 грн.

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"Курс євро перераховуватиметься через світовий курс євро-долар, очікую на рівні 47,5 грн за євро", - сказав аналітик у коментарі виданню Фокус.

Що стосується 2025 року, то в проєкті бюджету на наступний рік закладається середньозважений курс у 45 грн за долар. Цілком можливо, що протягом наступного року залежно від обставин курс може варіюватися в проміжку кількох гривень. Згідно з прогнозами світових фінансових інститутів, курс долара в Україні очікується на рівні 45-45,8 грн.

Чи варто українцям купувати валюту

Фінансовий аналітик Іван Угляниця вважає, що заощадження варто зберігати у валюті.

"З огляду на співвідношення ризику-прибутковості, я б узагалі не розглядав гривню як довго- і навіть середньостроковий інструмент для збереження вартості, особливо в такі періоди (...) Гривневі активи постійно перебувають у зоні ризику, особливо, коли ставки вже суттєво знизилися, а інфляція, навпаки, розвертається у бік прискорення, безпекова ситуація та економіко-політична ситуація погіршується", - сказав експерт.

"Якщо взяти за основу відповідність девальвації до прибутковості гривневого депозиту, купівля валюти залишається конкурентною. А ось намагатися спекулювати не потрібно. Краще нарощувати свою доларову позицію і диверсифікувати вкладення", - додав Шевчишин.

Курс долара в Україні - прогнози

Згідно з прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лісового, протягом наступного тижня і до середини жовтня на валютному ринку малоймовірні якісь глобальні курсові зміни.

Курс долара наприкінці 2024 року триматиметься на рівні 42,5 гривні за долар. Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"У грудні 2025 року курс долара буде на рівні 48 грн, наприкінці цього року ми точно матимемо 42,5 грн за долар", - сказав Пендзин.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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