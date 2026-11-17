Попри зростання попиту на іноземну валюту та погіршення інфляційного прогнозу, підстав для тривалої девальвації гривні наразі недостатньо.

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Яким буде курс долара до кінця 2026 року / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс долара до кінця 2026 року

Чи вплине інфляція на курс долара

Чи варто зараз купувати скуповувати валюту

До кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозують. Основні коливання курсу долара на міжбанківському ринку очікуються в межах 45–46 грн, хоча в готівковому сегменті валюта може коштувати дорожче. По це в коментарі Главреду розповів Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ.

Яким буде курс долара до кінця 2026 року

За словами Мамедова, наприкінці року на валютний ринок впливатимуть одразу кілька чинників. Зокрема, йдеться про підвищений попит на валюту з боку імпортерів пального, енергетичного обладнання та комплектувальних, сезонне збільшення бюджетних видатків, воєнні ризики й очікування населення.

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Водночас ці чинники не обов’язково призведуть до неконтрольованого зростання курсу. Національний банк продовжує працювати в режимі "керованої гнучкості", який дозволяє як послаблювати, так і зміцнювати гривню.

"За нашими оцінками, до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку відбуватимуться переважно в межах 45-46 грн. У готівковому сегменті ціна продажу валюти може бути дещо вищою через банківські та обмінні спреди", - зазначив Сергій Мамедов.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи вплине інфляція на курс долара

Окремим чинником невизначеності залишається інфляція. Національний банк погіршив прогноз на кінець 2026 року: тепер очікується зростання споживчих цін на 12,5% замість раніше прогнозованих 10%.

Як пояснив Мамедов, на інфляцію впливають подорожчання пального, збільшення виробничих витрат, наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та логістику. Однак зростання цін не означає автоматичного пропорційного подорожчання долара.

"Якщо споживчі ціни за рік зростуть на 12,5%, це зовсім не означає, що долар обов’язково має подорожчати на такий самий відсоток", - наголосив експерт.

Що стримуватиме знецінення гривні

Однією з основних гарантій курсової стабільності залишаються міжнародні резерви України. На початку листопада вони становили близько 49,1 млрд доларів. Водночас Національний банк, навіть після перегляду прогнозу в бік зниження, очікує, що наприкінці року резерви можуть зрости до 62,8 млрд доларів.

За оцінкою банкіра, міжнародна фінансова підтримка та можливість НБУ згладжувати надмірні коливання курсу допомагають зберігати відносну передбачуваність валютного ринку.

Чи варто зараз купувати скуповувати валюту

Мамедов закликав українців не поспішати з купівлею валюти через ситуативне зростання курсу. Придбання долара на піку ажіотажного попиту може призвести до переплати, адже після зниження попиту котирування здатні скоригуватися. Додаткові втрати також створює різниця між курсами купівлі та продажу.

Якщо іноземна валюта потрібна для конкретних витрат або довгострокових заощаджень, експерт радить купувати її поступово, за потреби розподіляючи суму на кілька частин.

"Фінансові рішення, ухвалені спокійно, зазвичай значно ефективніші за спроби "наздогнати" долар, який уже подорожчав", - підсумував Мамедов.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 22 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

За його словами, щоденні курсові зміни будуть помірними: до 5-15 копійок на міжбанку, 10-20 копійок у комерційних банках та до 30 копійок в обмінниках.

"Тому головним очікуванням на наступний тиждень є збереження відносної курсової рівноваги та поступове зниження ситуативного ажіотажу. Нацбанк має інструменти для згладжування надмірних коливань, а громадянам варто користуватися головним інструментом власної фінансової безпеки - холодним розрахунком", - зазначив банкір.

Курс валют - останні новини

Главред писав, що на вівторок, 17 листопада, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар дещо послабив свої позиції відносно гривні, євро також пішов на спад.

Нагадаємо, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозував, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

Водночас доктор економічних наук Олексій Плотніков наголошував, що у листопаді долар, ймовірно, не подешевшає. Курс продовжить коливатися у нинішніх діапазонах і не опуститься нижче 45 грн/дол.

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Про персону: Сергій Мамедов Сергій Мамедов - український банкір, фінансист, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банк. Має багаторічний досвід роботи у банківському секторі України. Спеціалізується на питаннях розвитку фінансового ринку, банківського регулювання, кредитування та макроекономічних процесів. Бере участь у формуванні позиції банківської спільноти щодо ключових економічних рішень, зокрема у сфері валютної політики та стабільності фінансової системи. Регулярно виступає як експерт у медіа з питань банківської діяльності, валютного ринку та економічної ситуації в Україні.

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