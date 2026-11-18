Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 листопада.

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Курс валют в Україні на 19 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у четвер

Яка нова вартість євро

На четвер, 19 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Одразу три валюти – долар, євро та злотий - стали значно дешевшими. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,20 грн/дол. Водночас 18 листопада валюта коштувала 45,34 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 14 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 19 листопада встановлено на рівні 49,57 грн/євро, що на 29 копійок менше, ніж у середу (49,86 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,23 грн/злотий. 18 листопада ця валюта коштувала 11,32 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 9 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до кінця року

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов говорив, що до кінця 2026 року різкого та тривалого знецінення гривні не прогнозується.

За його словами, наприкінці року на валютний ринок впливатимуть одразу кілька чинників. Зокрема, йдеться про підвищений попит на валюту з боку імпортерів пального, енергетичного обладнання та комплектувальних, сезонне збільшення бюджетних видатків, воєнні ризики й очікування населення.

Водночас ці чинники не обов’язково призведуть до неконтрольованого зростання курсу.

"За нашими оцінками, до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку відбуватимуться переважно в межах 45-46 грн. У готівковому сегменті ціна продажу валюти може бути дещо вищою через банківські та обмінні спреди", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс валют в Україні протягом 16-22 листопада залишатиметься відносно стабільним. Долар на міжбанківському та готівковому ринках може коштувати 45-45,7 грн, а євро - 50-52 грн.

Економіст і фінансист Олександр Савченко вважає, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

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