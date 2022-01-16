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Данія виділила Україні 22 млн євро: на що будуть витрачені гроші

16 січня 2022, 22:25

Кошти виділяються на новий етап данської програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років.

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Данія виділить Україні 22 млн євро

Данія виділила нашій країні допомогу в розмірі 22 млн євро. Ці кошти будуть витрачені на розвиток нової комплексної програми підтримки України. Програма спрямована на зміцнення силових структур України, повідомляє в Twitter очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

"Наразі Україні загрожує нарощування російської військової потужності поблизу українського кордону. Наш новий пакет підтримки досить всеосяжний, і кожен його елемент необхідний. Цією підтримкою ми посилаємо чіткий сигнал про нашу солідарність з Україною. Український народ має знати, що він не самотній у своїй боротьбі за суверенітет і незалежність", - йдеться в повідомленні міністра закордонних справ Єппе Кофода, який напередодні відвідав лінію зіткнення.

Кошти виділяються на новий етап данської програми миру та стабілізації для України на період 2022-2025 років. 10,75 млн євро вносить МЗС Данії, а 11,3 млн - Міноборони Данії.

"Ми маємо підтримувати Україну та її право бути самостійною демократичною країною. Ось чому зараз ми посилюємо наш внесок у реформування українських сил безпеки. Ми також збільшуємо наш внесок у військову підготовку України і нашу допомогу у приведенні українських військовослужбовців у відповідність зі стандартами НАТО", - прокоментувала Міністр оборони Данії Тріне Брамсен.

Зустріч у нормандському форматі

Нагадаємо, Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

Французький президент також підкреслив, що питання розвитку спільних можливостей Європи у сфері безпеки і оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижа в Раді ЄС.

Переговори в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. Сторони досягли домовленостей про продовження переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського формату.

Зеленський, Макрон і Шольц готові працювати над забезпеченням запуску рішень, прийнятих за підсумками саміту лідерів нормандського формату в Парижі 2019 року.

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