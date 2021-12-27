Загроза вторгнення Росії в Україну: Київ створює штаб територіальної оборони

Віталій Кличко / КМДА

У Києві створять штаб територіальної оборони через загрозу вторгнення Росії в Україну.

Як заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко, він буде розгорнутий найближчим часом.

При цьому в січні столична влада планує провести командно-штабні навчання територіальної оборони Києва.

"Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, і до найгіршого. У нас повинен бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб і структурних підрозділів", - заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради з безпеки та територіальної оборони столиці.

Мер додав, що необхідно особливу увагу приділити безпеці об'єктів критичної інфраструктури міста.

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"Таких об'єктів у Києві понад 500. Їх, у разі надзвичайної ситуації, візьмуть на охорону Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони", - сказав Кличко.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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