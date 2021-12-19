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Всі будуть залучені в це питання: Данілов детально розповів про План оборони на випадок вторгнення

19 грудня 2021, 21:35

За його словами, вперше в історії України в обороні країни будуть задіяні всі органи.

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Данілов розповів про план оборони / УНІАН

Як відомо, раніше Україна прописала План оборони на випадок вторгнення російських військ. Це-детальний алгоритм дій для кожного інституту і структури, заявив Секретар РНБО Олексій Данілов В ефірі Апостроф TV.

Данілов стверджує, що вперше в історії України в обороні країни будуть задіяні всі органи. Зокрема центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші інституції.

"Раніше План оборони - це був тільки Генштаб, Збройні сили і групи, що відносяться до сектору безпеки і оборони. Цей план оборони - ширший документ. Всі відомства, які мають до цього відношення, вже визначені як структури, які будуть брати в цьому участь[...] всі будуть залучені в це питання", - сказав Данілов.

Також він додав, що "війна - це справа всіх".

"І такого, що одні органи будуть залучені, а інші "спостерігатимуть, чим все це закінчиться", не може бути. Так було свого часу, коли Російська Федерація через своїх агентів справила тотальний вплив на наш сектор оборони, коли у нас Міністром оборони був громадянин Російської Федерації, і навіть не один", - додав секретар РНБО.

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Нагадаємо, в разі вторгнення Росії Україна буде сама себе захищати, але для цього потрібно не тільки оборонне, а й наступальні озброєння, заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

Війська Росії біля кордонів України

Про концентрацію військових підрозділів РФ біля рубежів України наприкінці жовтня повідомили американські видання The Washington Post і Politico. Вони продемонстрували супутникові знімки передислокації російських військ.

Зустріч Байдена і Путіна по відеозв'язку відбулася 7 грудня. За підсумками переговорів у Білому домі повідомили, що Байден підтримав Україну, засудив дії РФ щодо військ біля українських кордонів і не надав Москві гарантій про нерозширення НАТО на схід і відмови Києва на курс до Північноатлантичного альянсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не відмовиться від планів щодо вступу в НАТО натомість на гарантії Москви, оскільки українська держава не вірить обіцянкам РФ.

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