"Залишити без шопінгу в Парижі": німецька міністр оборони закликала посилити санкції проти Путіна

Христина Ламбрехт / bundesregierung.de

Крістіна Ламбрехт, Міністр оборони в новому німецькому федеральному уряді Олафа Шольца, закликала посилити персональні санкції проти представників російського керівництва на чолі Володимиром Путіним. Про це чиновниця заявила в інтерв'ю порталу Bild am Sonntag.

Ламбрехт особливо зазначила, що має на увазі чиновників та інших осіб, відповідальних за ескалацію і стягування військ на кордон з Україною.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити ескалацію. Це також включає загрозу жорстких санкцій. Прямо зараз ми повинні бути націлені на Путіна і його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки, наприклад, що вони більше не можуть їхати на Єлисейські поля в Париж за покупками", ‒ сказала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американські видання The Washington Post і Politico раніше опублікували відомості, згідно з якими Росія сконцентрувала війська біля кордонів України. Журналісти показали супутникові знімки переміщення російської техніки біля українських кордонів.

У НАТО підтвердили стягування Росією військ до кордонів України і заявили, що у Москви є серйозні можливості для того, щоб реалізувати військову операцію проти української держави.

Журналісти британського видання Financial Times стверджують, що спецслужби Заходу мають відомості про те, що на даний момент фіксується серйозна небезпека ймовірного військового вторгнення Росії в Україну. Відомості підтвердила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

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