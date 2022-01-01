Летальна оборона і військова співпраця: на Україну очікує нова допомога від США

Україна і США планують посилити військово-технічне співробітництво - Маркарова / УНІАН

Цього року США нададуть Україні додаткову військову допомогу за лінією, яка не пов'язана з 300 мільйонами доларів, які були виділені з американського бюджету. На базі цього напрямку Київ отримує такі озброєння, як Javeline. Також сторони активізують військово-технічне співробітництво. Про це заявила український посол у Штатах Оксана Маркарова.

У інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про те, що у 2022 році крім запланованих 300 мільйонів доларів на Україну очікує додаткова допомоги в рамках напрямку, за яким Київ отримує озброєння.

читайте такожЗагроза військової операції РФ проти України: у США закликали Вашингтон, Київ і НАТО до удару по Москві"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет, – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто вона збільшена до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік і за якою наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме входитиме до цієї частини. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, за якою ми отримуємо загальні тренінги, озброєння, Джавеліни... щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже старатися, щоб розширювався перелік захисної зброї, яку ми можемо отримати", - пояснила Маркарова.

Також вона додала, що планується посилити військово-технічне співробітництво двох країн.

"Це співпраця за лінією "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектора оборони, і де ми можемо робити спільні проекти, купувати деякі речі, які нам потрібні", - підкреслила Оксана Маркарова.

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Відносини України та США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Штати направили Україні нову партію озброєнь з метою зміцнення обороноздатності країни. Київ отримав боєприпаси, кораблі, протитанкові ракетні комплекси, оптичні засоби та інші озброєння.

У Білому домі попередили Росію про те, що якщо Москва зважиться на нову військову операцію проти України, Київ отримає ще більше зброї для захисту своєї території, а війська Північноатлантичного альянсу можуть опинитися біля російських кордонів.