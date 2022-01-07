Франція і Німеччина скликають зустріч у нормандському форматі: Макрон зробив заяву

Зеленський і Макрон / УНІАН

Франція і Німеччина ініціювали зустріч лідерів нормандської четвірки з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон, зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

"З (німецьким - ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів... Геополітична ситуація в регіоні вимагає, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли і сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед в цих ключових напрямках", - сказав Макрон.

Що обговорюватимуть

Французький президент також підкреслив, що питання розвитку спільних можливостей Європи у сфері безпеки і оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижа в Раді ЄС.

Коли останній раз зустрічалася нормандська четвірка

Лідери нормандської четвірки востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року.

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А до цього глави Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі в грудні 2019 року.

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Переговори в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 15 грудня провів зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем. Сторони досягли домовленостей про продовження переговорів щодо Донбасу в рамках нормандського формату.

Зеленський, Макрон і Шольц готові працювати над забезпеченням запуску рішень, прийнятих за підсумками саміту лідерів нормандського формату в Парижі 2019 року.

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